De heropstanding na een diep dal: kan Lukaku onverhoopt zijn seizoen een gouden rand geven?

Een buitenkans die zelfs de grootste optimist in hem niet had verwacht. Romelu Lukaku krijgt met een dubbele Milanese derby in de halve finale van de Champions League een mogelijkheid voorgeschoteld om zich onsterfelijk te maken bij Inter. Dat na een seizoen vol blessureleed, twijfels én een heropstanding.

Een retour moest het vertrouwen opnieuw opkrikken. Na een mislukt jaar bij Chelsea, getuige 8 goals in de Premier League, kreeg Romelu Lukaku zijn zin. De Rode Duivel keerde terug naar Inter. De ploeg die hij kampioen maakte in de lente van 2021. Zo'n slordige 8 miljoen euro verdween van de Italiaanse spaarbank. Goed voor één jaartje dienst in blauw-zwarte kleuren. Een win-win voor beide partijen: Lukaku zou opnieuw in de armen gesloten worden van coach en supporters, Inter had opnieuw een (betaalbare) scherpschutter in de rangen. Althans, dat was het plan.

De warme ontvangst – liefst met open armen – waar Lukaku op hoopte, volgde niet helemaal. "We zullen niet achter hem lopen kwijlen", klonk het bij de harde kern. Met mooie praatjes zou het Lukaku niet lukken op opnieuw de harten voor zich te winnen. En ook de langste blessure uit zijn carrière gooide roet in het eten. 61 dagen, 12 wedstrijden, van eind augustus tot eind oktober. Zo lang fnuikte een hamstringblessure de herlancering van de Rode Duivel. Van een valse start gesproken.

Kentering bij de Duivels

Een test voor zijn mentale weerbaarheid, werd zijn terugkeer naar Milaan. Ontstekingen aan het littekenweefsel zorgden voor een moeilijke herintegratie in de basiself Simone Inzaghi. En zorgden voor veel vraagtekens bij de Rode Duivels. Op het WK miste Lukaku Torenhoge kansen op de winnende treffer – én de kwalificatie voor de knock-outfase – tegen Kroatië. Het WK van de Belgen een flop, tot groot verdriet van Big Rom. Een aftocht door een diep dal volgde.

Ook het begin van 2023 bracht geen beterschap.

Door een matige vormcurve maakte Lukaku nauwelijks de 90 minuten rond. Op zijn tweede goal in de Serie A was het wachten tot 18 februari. En uitgerekend met de Rode Duivels volgde de klik. Met zijn hattrick tegen Zweden en goal tegen Duitsland leek Lukaku helemaal vertrokken. Wie naar zijn Instagram keek, kon de kentering zien: trainingsfoto's maakten stilaan plaats voor juichbeelden. In de cruciale maanden heeft Big Rom hoogvorm op zak. Sinds april is hij vaker beslissend dan de 8 voorgaande maanden. Lukaku is de afgelopen weken goed voor 5 goals en 4 assists. Inzaghi slaakt een zucht van opluchting. Daar is de Lukaku die de Inter-fans kenden.

Cijfers Lukaku voor april sinds april goals 6 5 assists 1 4