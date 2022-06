Harde kern Inter waarschuwt Romelu Lukaku voor terugkeer: “We zijn je verraad niet vergeten”

Flashback naar een jaar geleden. Romelu Lukaku verruilde Inter toen ietwat verrassend voor oude liefde Chelsea. Nochtans had de spits eerder verkondigd dat hij de Italiaanse topclub trouw zou blijven. Die gebroken belofte namen veel fans van Inter - dat het geld wel heel goed kon gebruiken - de Rode Duivel kwalijk.

Net daarom staat een deel van de achterban nu niet meteen te springen voor een terugkeer van Big Rom. De harde kern van Inter deelde vandaag zelfs een opvallende open brief over de aanstaande komst van Lukaku.

“De supporters van Curva Nord zullen zich niet keren tegen de komst van Lukaku (ondanks zijn gedrag vorige zomer). Maar we zullen hem niet verwelkomen met sjaals of spandoeken. Alles dat we in de toekomst doen voor hem, zal hij moeten verdienen op het veld met nederigheid en zweet. Vroeger was hij een koning, nu iemand zoals vele anderen.”