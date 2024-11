Atalanta-coach looft Charles De Ketelaere na "weergaloze" match: "Hij doet dingen die hij vorig jaar niet deed"

Mateo Retegui mag dan wel de trofee voor de Man van de Match gekregen hebben na de 1-6-zege van Atalanta bij Young Boys, iedereen was het erover eens dat Charles De Ketelaere gisteravond in Bern de beste man op het veld was. Dat zag ook coach Gian Piero Gasperini. "Hij was de MVP."

Twee goals en 3 assists: Charles De Ketelaere had in haast elk doelpunt van Atalanta zijn aandeel. Alleen bij de 1-6 van Samardzic was de Belg niet betrokken, omdat hij simpelweg al vervangen was op dat moment.

Coach Gian Piero Gasperini loofde na afloop het magische avondje van CDK in Zwitserland. "Hij had de trofee voor de MVP van de match verdiend", vond Gasperini. Die eer was nu weggelegd voor Mateo Retegui, die 3 keer scoorde.

De Italiaanse oefenmeester ziet hoe De Ketelaere dit seizoen een stap vooruit gezet heeft. "De Europa League heeft zijn zelfvertrouwen goed gedaan. Hoe doet nu dingen die hij vorig jaar niet deed."

"Tegen Young Boys heeft hij getoond wat hij in zijn mars heeft. Het was een weergaloze prestatie. Niemand anders dan hij had de trofee van Man van de Match moeten krijgen."

Met 11 punten uit 5 wedstrijden doet Atalanta mee bovenin in de Champions League en mag het dromen van een verlengd verblijf op het kampioenenbal. "We zitten in een geweldige periode, zowel Europees als in de competitie", sprak Gasperini.

De volgende CL-opdracht voor het team wordt Real Madrid. "We zijn er klaar voor", klonk het zelfverzekerd. "Om in de top 8 te eindigen, wordt het essentieel om Real te verslaan. Dat is een mooie uitdaging."