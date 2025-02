"Hij zal sterk in zijn schoenen moeten staan": Duitse ref die Onyedika al rood gaf, fluit duel tegen Atalanta

Vorige week was de late penalty van Nilsson hét gespreksthema na Club - Atalanta. Een week later is daar nog niet al te veel aan veranderd. Vrezen de Bruggelingen dat de ref straks onder druk komt te staan in het Gewiss Stadium van Atalanta? "Ik zou het als coach van hen in elk geval niet als extra motivatie gebruiken", veegde Hayen het thema van tafel.

"Als je honderd mensen zou vragen of dit een penalty was, zou er niemand ja zeggen."

Wat was de woede vorige week groot bij Charles De Ketelaere en heel Atalanta. In de extra tijd ging Gustaf Nilsson neer na een tik in zijn gezicht, de Turkse ref Meler wees naar de stip.

Het eindresultaat? Dat kent intussen iedereen. Bij Atalanta moeten ze dus vol aan de bak en zullen de fans misschien wel proberen om de scheidsrechter onder de nodige druk te zetten.

Maar daar zijn ze in Brugge niet bang voor. "Het is nu een andere scheidsrechter, dus ik denk niet dat het een rol mag en kan spelen", oordeelde Brandon Mechele.

"We zullen wel zien. Maar ik hoop dat de ref sterk genoeg in zijn schoenen staat. We moeten onze match spelen en hopen dat externe factoren de wedstrijd niet zullen beslissen."