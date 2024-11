Een avond om nooit te vergeten: Charles De Ketelaere schittert met 2 goals en 3 assists tegen Young Boys

Er zijn zo van die avonden waarop alles lukt. Charles De Ketelaere kan er na vanavond over meepraten. Aangeven en scoren: zowat elke bal die CDK aanraakte, veranderde in goud. Zijn Atalanta vernederde Young Boys Bern met 1-6.

Atalanta speelde Young Boys met splijtende aanvallen als een roofdier van het kastje naar de muur en Charles De Ketelaere ontpopte zich al gauw tot regisseur.

Met zijn steekpass lanceerde hij Retegui naar de 0-1. Oude bekende Ganvoula maakte meteen gelijk, maar De Ketelaere drukte op het halfuur de startknop in van een knotsgek kwartiertje.

Vanuit de draai nam hij de grabbelende von Ballmoos te grazen op een corner. De Zwitserse doelman moest voor de pauze nog 2 keer vissen, 2 keer was De Ketelaere de aanstoker.

En nog was zijn honger niet gestild: met een afgeweken schot zette hij voor het uur de 1-5 op het scorebord.

In de 1-6 had hij geen voet. Geen schande, want de Rode Duivel was een kwartier voor tijd met een applauswissel naar de kant gehaald.