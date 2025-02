Underdog of favoriet?: "Het zou een geweldige stunt zijn als Club Brugge Atalanta uitschakelt"

Club Brugge gaat vanavond (18.45 uur) en volgende week dinsdag de strijd aan met Atalanta Bergamo. Geen onmogelijke opdracht? In onze Europese special van Sporza Daily fronst Peter Vandenbempt zijn wenkbrauwen bij die stelling. "Ook al schitteren ze momenteel minder, Atalanta is op papier te hoog gegrepen voor Club Brugge."

Bij de loting een tijdje terug heerste er nog gezond optimisme voor het vervolg van de Champions League: Club Brugge ontmoet Atalanta. "Niet onmogelijk", klonk het veelal.

"Ik maak de vergelijking met de loting tegen Benfica 2 jaar geleden", countert Peter Vandenbempt.

"Ik had hen veel aan het werk gezien en de teneur was ook toen dat Club een goeie kans zou maken. Ik zei: "Neen, geen enkele kans, want Benfica speelde toen weergaloos.""

Dat label kleeft nu evenwel niet (meer) aan Atalanta. "Klopt. Ze hebben na een moeizaam begin wel een geweldige periode gehad met 11 zeges op een rij in de Serie A. Maar nu loopt het minder."

"De Gazzetta schreef dat ze tot afgelopen weekend 50 van hun 75 gemaakte goals gemaakt hebben in die uitstekende periode tussen pakweg oktober en de kerstperiode."

"Nu zitten ze aan minder dan 1 goal per match. Ze scoren moeizamer en de efficiëntie moet omhoog."