"Voetbalgevoel zegt geen penalty, maar de UEFA is streng voor een hand in het gezicht"

do 13 februari 2025 10:33

Die van Club Brugge hebben zoete dromen gehad vannacht, die van Atalanta bittere nachtmerries. De Italianen waren verontwaardigd over de beslissende penalty die Club in de extra tijd van hun heenmatch in de tussenronde van de Champions League kreeg. Wat vond commentator Tom Boudeweel in zijn analyse van de 2-1?

Of het een penalty was? Dat is een heel moeilijke. Je kan die fluiten. Als zo'n fout gebeurt op de rest van het veld, wordt die altijd gefloten. De UEFA is streng voor een hand in het gezicht.



Gebeurt het in de zestien, dan ligt de lat altijd wat hoger, omdat de bestraffing met een penalty zeer groot is. Zeker op het niveau van de Champions League.



Feit is ook dat de VAR hem niet naar het scherm heeft geroepen om toch maar eens te kijken of het geen "clear error" is.



Mijn voetbalgevoel zegt dat het veel te weinig was voor een penalty. De verdediger wil zich gewoon afhouden, maar de aanvaller speelt het slim.



Maar deze scheidsrechter heeft vorig jaar ook in de terugwedstrijd van de halve finale van de Conference League, toen Club Fiorentina ontving, een penalty gefloten in de 85e minuut na een hoog been van Mechele.



Toen viel het dubbeltje aan de slechte kant en deze keer zal het wel aan de goede kant gevallen zijn.

Dame Fortuna

Het is niet de eerste keer dat Club dame Fortuna aan zijn zijde heeft in deze Champions League-campagne. Er was die handsbal van Aston Villa, waardoor Club Brugge kon winnen met 1-0.



Ik herinner me ook de owngoal van Celtic, het afgeweken schot van Tzolis tegen Sporting Lissabon.



Er is inderdaad wel wat geluk mee gemoeid, maar ik denk dat Club Brugge gisteren ook weer - net als in die vorige wedstrijden - het zelf een beetje afgedwongen heeft.



Het is de eerste thuiszege tegen een Italiaanse ploeg sinds 12 april 1978 tegen Juventus. Dat wil toch wat zeggen. 47 jaar geleden werd het 2-0.



Ik had een beter Atalanta verwacht. Ik zag een aantal van hun wedstrijden, met heel veel dynamiek, veel beweging en intensiteit. De Italianen zijn onder hun niveau gebleven.



Al waren er wel wat belangrijke afwezigen, maar ze hebben ook zonder hen in het verleden al topwedstrijden gespeeld.

Hans Vanaken en Charles De Ketelaere.

Veel fouten bij Atalanta

Atalanta maakte nu meer fouten: slechte inspeelpasses, positioneel... Er kwamen ook al snel positiewissels met De Ketelaere en 2 van de 3 centrale verdedigers wisselden van positie.



Ze hebben in deze Champions League amper 6 doelpunten tegengekregen in 8 wedstrijden en eindigden toch 9e in de League Phase, dat is dicht bij rechtstreekse kwalificatie van de top 8.



Dus moet je ook ergens wel zeggen dat het de verdienste is van Club Brugge, dat zelf het tempo heeft bepaald en niet is meegegaan in dat snelle bewegingsvoetbal van de Italianen.



Het was dat controlevoetbal met een zeer sterke driehoek op het middenveld: Vanaken-Onyedika-Jashari. Zij hebben ervoor gezorgd dat het geen spektakelwedstrijd was voor de neutrale liefhebber. Maar dat zal Club worst wezen.



Club had goeie momenten met druk zetten - zo viel de eerste goal - om dan weer in blok af te wachten en te prikken via het snelle trio Talbi–Tzolis–Jutgla. Dat is er ingeslepen.



Dat is ook het voordeel van bijna altijd met dezelfde ploeg te spelen, ze zijn zeer goed op elkaar ingespeeld.



Club was als blok heel sterk. Ik pik er ook 2 jonge mannen uit. Seys vormde op de flank een tandem met Talbi, dat zijn twee 19-jarigen uit de eigen jeugdopleiding. Vorig jaar speelden ze nog in 1B bij Club NXT.



Nu zijn ze beresterk op het hoogste niveau. Club heeft toch wat goud in handen.

Talbi was de man van de match.

Revanche Atalanta

Atalanta zal wel zeer geprikkeld zijn voor de thuismatch van dinsdag. Zeker omdat ze bovenal geen goede wedstrijd hebben gespeeld. Dat halen de Italiaanse media vanochtend ook aan: "Atalanta speelde absoluut niet op zijn niveau."



En die penalty speelt natuurlijk ook mee. Ze zullen uit zijn op revanche. Maar goed: Club heeft in het overgrote deel van de wedstrijden op dit niveau getoond dat ze tot wat in staat zijn.



Dat is de vooruitgang die Club Brugge zeker heeft gemaakt in vergelijking met de voorbije jaren. De Conference League was een ander niveau, al haalde het daar ook halve finale.



Club heeft als team tot nu toe wel al wat getoond: dat sterke blok en het controlevoetbal, die jonge gasten die voor het eerst komen piepen op dit niveau, die - ook gisteren weer - nooit onder de indruk zijn geweest en hun eigen match spelen.



En reken er ook het gameplan bij van trainer Nicky Hayen, dat we al vaker in de analyses na de wedstrijden hebben aangehaald. Dat plan staat altijd weer goed en voert Club perfect uit.



Ik ga nu niet zeggen dat ze een grotere kans hebben om door te gaan, maar je hebt wel een bonus voor de terugwedstrijd.



En misschien zeggen deze cijfers ook nog iets: in de groepsfase haalde Atalanta 10 op 12 op verplaatsing en 5 op 12 thuis.

100 miljoen

De winst is ook qua uitstraling voor het Belgisch voetbal en Club Brugge belangrijk. Als je naar de financiën kijkt, levert de zege net iets meer dan 2 miljoen euro op.



Maar er is zoveel meer: ik gaf al aan dat Club goud in de handen heeft op de transfermarkt. Met Jashari, Tzolis, die jonge gasten... noem ik maar een paar namen.



Dat gaat toch, denk ik, naar 100 miljoen. Het enige nadeel is dat Club deze zomer misschien wel voor een "extreme makeover" staat. Het gevolg van die goeie prestaties is dat heel Europa ziet hoe goed Club als team is, maar ook hoe goed enkele pionnen in dat elftal zijn.



Dat wordt dan wel weer een grote uitdaging. Het heeft geen zin om veel geld op de rekening te hebben staan, als je het jaar erna dan minder goed kan presteren.