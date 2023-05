Inter, met ingevallen Lukaku, slaat stadsgenoot Milan in 4 minuten knock-out

Milan - Inter in een notendop:

Furieuze start van Inter

Vrouwen en kinderen eerst. De Rossoneri wisten van geen hout pijlen te maken in de eerste helft. Overklast en overbluft op alle vlakken door een bedrijvig Inter.

Al na acht minuten was het prijs voor Inter. Edin Dzeko reageerde sneller op een hoekschop dan Calabria en de Bosniër devieerde het leer piekfijn in doel.

En Inter drukte door. Goed drie minuten later moest Maignan zich een tweede keer omdraaien. De zee ging plots helemaal open bij AC Milan en daar kon Mchitarjan van profiteren. Dat was even atypisch Italiaans, zo slap verdedigd van Milan.



De wedstrijd leek al gespeeld. Al helemaal wanneer Calhanoglu de trekker overhaalde. Zijn snoeihard schot spatte uit elkaar op de paal.

Niet veel later leek de 0-3 dan toch in de maak. Lautaro Martinez ging na een duel met Kjaer tegen de grond en ref Jesus Gil Manzano wees ook naar de stip. De scheidsrechter ging echter naar de beelden kijken en kwam terug op zijn beslissing. Dan toch geen elfmeter.