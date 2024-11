Johan Bakayoko - met glazen bol - beschouwt kritiek als compliment: "Ik word er niet chagrijnig van"

Vorig seizoen wervelde Johan Bakayoko (21) in het shirt van PSV, dit seizoen verloopt met ups en downs. De Rode Duivel ontkent zijn wisselvalligheid niet, maar klinkt sereen en strijdvaardig. "Ik voel me mentaal goed", vertelde hij daags voor de Champions League-match tegen Sjachtar Donetsk.

Hij kreeg een glimlach en een schouderklopje van zijn coach Peter Bosz. "Je had gelijk", zei hij tegen Johan Bakayoko, die breed lachte. "Ja, ik wist het." De PSV-winger had net de vraag gekregen of hij weer in vorm is.

Blijkbaar had Bosz voor de persconferentie aan Bakayoko gevraagd wat ze aan de Rode Duivel zouden vragen. Die had het dus bij het rechte eind.

"Ik denk het wel", antwoordde hij over de "vorm"-vraag. "Het is een makkelijk antwoord. Ik voel me mentaal goed."

"Als ik kijk naar mijn niveau van vorig jaar, dan was het nu wat minder. Maar ik ben positief en ik probeer jullie te laten beoordelen op wat jullie zien en voorts probeer ik mijn eigen spel te spelen."