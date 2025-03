Cristiano Ronaldo neemt "respectloze" Portugese journalisten op de korrel: "Kijk naar me als je vraag stelt"

zo 23 maart 2025 12:33

Portugal heeft wat recht te zetten in de kwartfinales van de Nations League. Cristiano Ronaldo en co. gingen met het kleinste verschil onderuit in Denemarken. Een zwakke prestatie die de ploeg bakken kritiek opleverde in de aanloop naar de terugmatch. "Sommige vragen van jullie waren respectloos", haalt Ronaldo uit naar de verzamelde pers.

"Ik voel dat er veel negativiteit is rond de Portugese nationale ploeg." Zo opende Cristiano Ronaldo zijn betoog daags voor de terugwedstrijd in de kwartfinales van de Nations League. In Denemarken ging Portugal de boot in na een late treffer. De nodige scherpe kritiek volgde na een non-match. "Ik heb wat persconferenties gekeken de afgelopen dagen. Ik vond het allerminst prettig wat ik daar zag. Eerlijk? Sommige vragen waren gewoon respectloos", gaat Ronaldo voort. De 40-jarige kapitein van de Portugezen verdedigt zo vurig zijn landgenoten, die het -volgens hem buitensporig - hard te verduren kregen.

Als je wilt dat ik antwoorden geef op jullie vragen, kijk dan in mijn ogen. Cristiano Ronaldo

Dus had CR7 een advies om het respect in de perszaal op te krikken. "Als je wilt dat ik antwoorden geef op jullie vragen, kijk dan in mijn ogen. Het heeft geen zin om te zitten staren naar jullie computers. Je zult wel tijd hebben na mijn zegje om te typen. Desnoods herhaal ik mijn antwoord tot wel 10 keer." Al beseft de recordschutter van Portugal dat er ook een antwoord moet volgen op het veld. "We weten dat we op het veld stappen en de prestatie van afgelopen donderdag niet kunnen herhalen", knikt hij. "Maar nu moeten we positief zijn en als een blok achter het team staan. Want op dit moment maakt de toon rond de nationale ploeg me ongemakkelijk." Voegt Cristiano Ronaldo zelf woord bij daad vanavond?

Hojlund maakte het verschil donderdag: