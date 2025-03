"De spelers wilden zich niet moe maken": Rudi Garcia kan al grappen na afwenden van eerste crisis(je)

Rudi Garcia (61) kan dan toch zijn eerste interlandbreak positief afsluiten. De Fransman zag zijn team rechtveren na de blamage donderdag, en blonk zelf uit met zijn rake wissels. Oef. Op de persconferentie achteraf prees hij zijn team, en kon er al een grapje gemaakt worden. "We hebben vandaag getoond dat we toch groots kunnen zijn", klonk het trots.

En zo geschiedde, zijn pas ingevallen wisselspeler Maxim De Cuyper prikte meteen raak. En niet veel later begon Romelu Lukaku aan zijn tweeklapper.

"Ik heb niet getwijfeld dat het nog ging lukken", vertelde hij vol zelfvertrouwen na de wedstrijd. We hadden alleen dat eerste doelpunt nodig, dat zei ik ook tegen de ploeg."

Meteen een crisis(je) afgewend. Rudi Garcia krabde zich donderdag toch eens ferm in de haren na de implosie tegen Oekraïne, maar na vanavond kan de Fransman zich toch op de borst kloppen als bondscoach van de Belgen. Na een lange droogte zagen we de Rode Duivels weer vechten voor elkaar en het embleem. En zo de degradatie alsnog ontlopen.

Dat zijn wissels voor een momentumswitch zorgden, is toch een deugddoend vinkje achter zijn naam vanavond.

"Het kan raar lijken maar een ploeg moet evenwichtig blijven", klonk het. "We waren de grip op de wedstrijd verloren, met Maxim De Cuyper en Alexis Saelemaekers moest er opnieuw dynamiek in de ploeg komen."

Met verve, De Cuyper tikte met één van zijn eerste baltoetsen de Belgen dus op voorsprong: "Ik wist dat Maxim heel offensief was, natuurlijk niet dat hij ging scoren. Hij is een jongen met heel veel in zijn mars."