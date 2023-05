Lukaku openhartig over zware maanden, samen met "bezorgde" Henry: "Ik zat op het randje"

Na een seizoen vol donkere wolken lijkt de lucht voor Romelu Lukaku alsnog op te klaren. Net zoals in de vorige knock-outrondes van de Champions League was de Rode Duivel gisterenavond alweer beslissend voor Inter.

"Ik heb me dan geforceerd om het WK te halen. Jullie konden wellicht zien dat ik daar niet scherp was. Het zorgde ook voor een terugval in januari, die me nog eens een maand gekost heeft. Het was zwaar, maar ik ben blijven werken op training."

"Het is een moeilijk halfjaar geweest", knikte de spits. "Toen ik geblesseerd geraakte, beseften we eerst de ernst van de situatie niet. Voor een explosieve speler zoals ik is het moeilijk terugkeren na een hamstringletsel."

Analist Micah Richard duwde het thema in gang door te stellen dat we eindelijk weer de beste Lukaku zien op het veld.

Wat volgde was een lang, amusant en vaak openhartige gesprek van ruim tien minuten over de zware maanden die voorafgingen aan het hoogtepunt van gisterenavond.

Dat herinnerde ook voormalig assistent Thierry Henry zich: "Romelu is kritisch voor zichzelf, hij kan zichzelf naar beneden halen omdat hij het positieve niet ziet. (wacht even) Na het WK had Romelu het niet makkelijk - ik ga daarover niet in detail treden. Maar hij knokte terug, dat is een teken van grootsheid."

De presentatrice van CBS herinnerde Lukaku daarna nog eens aan Qatar door enkele foto's van een ontroostbare Lukaku in de armen van Henry te tonen.



Vervolgens begon de recordschutter zelf over de impact van de bewuste partij tegen Kroatie, waarin hij enkele (ongelukkige) kansen miste.

"Ik heb nadien moeilijke weken gehad, ik zat op het randje. In 15 jaar carrière had ik me nog nooit zo gevoeld. Als je op het wereldtoneel zo'n moment meemaakt... Ik liet mijn land in de steek. Bovendien wisten de spelers en staf dat dit onze laatste kans was. Op die manier eruit gaan, de tegenstand van de pers... Ik zat met alles in mijn hoofd."

Henry nam weer over: "Ik heb me twee weken zorgen gemaakt over Romelu. Ik heb hem elke dag een berichtje gestuurd om te zorgen dat hij oké was. Maar hij is eruit gekomen."