Romelu Lukaku trekt Champions League-finale voor Inter mee over de streep met assist

Inter - AC Milan in een notendop:

Milan nog in leven bij de rust

Het was de hele wedstrijd wachten tot minuut 66. Het moment dat man in vorm Romelu Lukaku zich klaarmaakte om zijn arena te betreden. San Siro veerde recht nog voor hij het veld opkwam en juichte zijn gladiator toe.

Want na de 2 doelpunten afgelopen weekend in de competitie tegen Sassuolo zagen de fans van de Nerazzurri hem maar al te graag komen in een wedstrijd die op slot zat, bol stond van de fouten en daardoor nooit echt mooi oogde.

Bovendien kon zijn concurrent in de spits, Edin Dzeko, die opnieuw in de Champions League de voorkeur genoot op de Rode Duivel, in tegenstelling tot in de heenwedstrijd, deze keer niet overtuigen.

De Bosniër kreeg wel net als vorige week opnieuw een grote kans bij het begin van de wedstrijd, maar werkte deze keer niet af. Theo Hernandez diende meteen van antwoord met een vluchtschot, even weinig succesvol.

Toch putte Milan moed, ook al zag het Diaz dé kans van de hoop de nek omwringen. Hij plaatste perfect voorbereidend werk van Tonali te zacht op Onana.

Na een halfuurtje duwen en trekken zonder bestraffingen, probeerde Leao te bedanken voor zijn eerste basisplaats sinds zijn blessure. In een duel met Onana, plaatste hij nét voorlangs.



En Dzeko? Die dwong uiteindelijk nog aan het einde van de eerste helft Maignan tot een onvoorstelbare redding met een kopbal.