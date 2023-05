BK veldlopen vanaf nu al in november, maar organisator is er nog niet

Isaac Kimeli en Lisa Rooms zullen dit jaar niet zo lang kunnen genieten van hun Belgische titel veldlopen. Ze kroonden zich pas eind februari tot nationaal kampioen, maar het volgende BK komt er al in november aan.

Traditioneel was het BK altijd de afsluiter van het winterseizoen in februari. Maar omdat het indoorseizoen steeds meer aan belang wint door de rankingpunten die in zaal te verdienen zijn, verloor het nationale veldloopkampioenschap aan prestige.

In verschillende buurlanden was daar al een oplossing voor gevonden door de nationale kampioenschappen te verhuizen naar november en samen te laten vallen met de selectiewedstrijd voor het EK veldlopen, dat traditioneel in december doorgaat. België volgt nu dat voorbeeld.

Het BK veldlopen komt er op 19 of 26 november van dit jaar. Op 10 december volgt het EK veldlopen in Brussel. Het aanvankelijke idee van de atletiekbond was om ook het BK in Brussel te laten doorgaan, om zo de meest representatieve selectiecross te krijgen. Maar de beheerder van het Park van Laken ziet twee passages op enkele weken tijd niet zitten, en dus is Belgian Athletics nog op zoek naar een organisator voor het BK.