Na 2 jaar is Thomas Van der Plaetsen klaar voor zijn rentree: "Ik heb aan stoppen gedacht, ja"

"Makkelijk is het niet. Na de coronacrisis hebben heel wat sponsors moeten afhaken. Het prijzengeld is gezakt en ook mijn reserves raken uitgeput."

Helemaal hersteld is de 32-jarige atleet nog niet. "Momenteel ondervind ik nog wat last van mijn heup. Die moet ik intact houden met oefeningen. Mijn knie, mijn hamstrings en mijn rug zijn weer 100 procent."

"Verrassende resultaten op training"

"Het is de bedoeling om in Desenzano meer dan 8.000 punten te scoren", concretiseert Van der Plaetsen zijn ambities.

"Op training heb ik enkele verrassende resultaten neergezet. Ook in het verspringen, het nummer waar ik het lang moeilijk mee had."

Trainen met Nafi Thiam

Thomas Van der Plaetsen heeft er ondertussen een sterke trainingspartner bij. Meerkampioene Nafi Thiam traint sinds een half jaar onder de vleugels van zijn broer Michael Van der Plaetsen.

"De reddende engel", noemt hij haar. "Dankzij Nafi krijgt mijn broer nu steun van de Franstalige federatie. Op die manier kan hij mij ook blijven trainen."

"We trainen regelmatig samen. We staan samen op de piste of samen in de krachtzaal."

"In het begin van het seizoen hielden we wel eens een wedstrijdje", lacht hij.