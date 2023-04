Tia Hellebaut krijgt zitje in Raad van Bestuur van Europese atletiekfederatie: "Atletiek vernieuwen"

"Eerst leren, daarna zien we wel", zei Tia Hellebaut over haar ambities als bestuurder. De olympische kampioene hoogspringen van 2008 was een van de 25 kandidaten die op het congres van European Athletics dong naar een zitje in de Raad van Bestuur.



Met succes, want Hellebaut verzamelde genoeg stemmen om samen met 12 anderen - niet allemaal ex-atleten - te mogen zetelen. Ze haalde haar zetel binnen met 36 stemmen, goed voor de 5e plaats bij de verkiezing (na 4 andere vrouwen). Ze krijgt een mandaat voor 4 jaar.



De Bulgaar Dobromir Karamarinov werd herverkozen tot voorzitter van de Europese atletiekfederatie. Hij is sinds maart 2020 (interim-)voorzitter, na de gezondheidsproblemen van zijn voorganger Svein Arne Hansen, die enkele maanden later ook effectief overleed.

Hellbaut: "Grootste uitdaging is atletiek vernieuwen"

"Het was toch een beetje spannend", reageerde Hellebaut op haar verkiezing. "Je voelt dat het allemaal politiek is, het was afwachten of de mensen op mij gingen stemmen."



"Het belangrijkste is dat ik erbij ben. Ik wil eerst het reilen en zeilen van de organisatie leren kennen en luisteren waar ze voor staan. En daarna kan ik hopelijk België vanuit mijn positie een duwtje in de rug bezorgen."



Grote doelstellingen heeft Hellebaut in eerste instantie nog niet. "Ik ben erin gesprongen, en na het springen is het nu zwemmen en kijken waar het naartoe gaat", klinkt het.



"Als Belg in zo'n raad zitten vanuit een klein landje is niet slecht. Belangrijke werkpunten waren meer vrouwen en verjonging in de raad, dus daar kan ik alvast mee helpen", stelt de 45-jarige ex-atlete.



"Verder is het te vroeg om doelen te stellen. Het is rustig zoeken wat ik kan veranderen. Ambities voor een topfunctie zijn voorlopig niet aan de orde. Ik wil eerst uitzoeken of ik wel pas in deze wereld, want het is heel erg politiek."

