Rooms en Kimeli maken favorietenrol waar op Belgisch kampioenschap veldlopen in Laken

Net zoals Lisa Rooms wist Isaac Kimeli zijn favorietenrol waar te maken. "Het was de bedoeling om er een spannende wedstrijd van te maken. Er was heel veel wind, dus het was niet verstandig om zomaar meteen alleen weg te lopen."



"Ik besloot daarom om te wachten. Al was het wel even moeilijk toen de coach me vertelde dat ik moest wachten tot de laatste ronde. Ik had namelijk al het idee om vanaf de start gas te geven."

"Dit geeft een boost voor het EK in Brussel van december. Ik heb een heel mooi seizoen achter de rug, met een bronzen medaille op het EK in Turijn. Vandaag is de kers op de taart", vatte Kimeli zijn seizoen samen.