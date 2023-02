Isaac Kimeli en Lisa Rooms winnen in Diest en zijn steviger leider in de CrossCup

Bij de mannen liep een trio lange tijd samen voorin: Isaac Kimeli, Guillaume Grimard en Dorian Boulvin. Het was die laatste die als eerste afhaakte.

Kimeli en Grimard gingen samen de laatste ronde in, maar op de finale versnelling van Kimeli had Grimard geen antwoord. Pieter-Jan Hannes verraste met een vierde plaats. In het klassement verstevigt Kimeli zijn leidersplaats.

Bij de vrouwen was de lange cross een prooi voor Lisa Rooms. Samen met Chloé Herbiet kon Rooms de 4 Britse loopsters die in hun zog meegingen halfweg de wedstrijd achterlaten.



Rooms en Herbiet vochten een beklijvend duel uit en gingen samen de laatste ronde in, maar in de slotkilometer wist Rooms nog een voorsprong van een vijftigtal meter bij elkaar te lopen. De derde plaats ging naar de Britse Sarah Atkin.



Er blijft nog slechts één manche van de CrossCup over: het BK in Brussel op 26 februari.