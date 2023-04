Patrick Lefevere zit in de wagen tijdens Parijs-Roubaix bij de vrouwen: "Maar ik zal me tactisch niet moeien"

"Vandaag is daarvoor de ideale gelegenheid. Het is een van de enige koersen waar de mannen- en de vrouwenwedstrijd op een andere dag ingepland zijn."

Het is het eerste jaar dat Lefevere actief is in het vrouwenpeloton. Ongeveer een jaar geleden stapte hij in het project van de nieuwe AG Insurance-Soudal-Quick Step-ploeg.



"Ik heb het toch wat onderschat", vertelt Lefevere over zijn sprong naar het vrouwenwielrennen.



"We hebben 37 vrouwen in ons team. Dat is heel veel", kadert hij. "Door AG Insurance - de nieuwe sponsor - kon dat mogelijk gemaakt worden. Op die manier wilden we een kweekvijver creëren, om talent uit te vissen."



"Maar dat plannetje is een beetje misgelopen. We hadden gehoopt dat onze U23 mocht mixen met het A-team, maar dat mocht niet omdat we geen WorldTour-ploeg zijn. Daarom is het soms wat moeilijk om iedereen te laten koersen."