Dan toch! Jumbo-Visma laat 3 renners van start gaan met bandendruksysteem, Van Aert lijkt te passen

De vraag of Team Jumbo - Visma in Parijs-Roubaix van start zou gaan met een speciaal bandendruksysteem, was de voorbije week voer voor discussie in de wielerwereld.

Het antwoord is: "ja".

"Tijdens Parijs-Roubaix zullen Dylan van Baarle, Christophe Laporte en Edoardo Affini met wielen - die zijn uitgerust met de KAPS-technologie - rijden", klinkt het vanuit de Nederlandse ploeg.



Jumbo-Visma heeft vier wielsets ter beschikking, maar Wout van Aert lijkt de technologie voorlopig toch links te laten liggen.

Dankzij het systeem kunnen de renners hun bandendruk tijdens de wedstrijd aanpassen, zodat deze gedurende de hele koers optimaal is voor elke ondergrond.



Team Jumbo-Visma testte het systeem de afgelopen maanden zowel in trainingen als tijdens competitie. De UCI heeft ook officieel groen licht gegeven voor het gebruik.