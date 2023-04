Topscorer Tessa Wullaert meldt ziek af voor de oefenmatch in en tegen Oostenrijk

Tessa Wullaert mist voorlopig alleen de match in Oostenrijk. Zij is ziek en hoopt te herstellen voor de oefenwedstrijd tegen Slovenië.

OHL-verdedigster Sari Kees moet afzeggen voor beide wedstrijden. Zij is niet fit geraakt. Maandag werd al Michelle Colson (Anderlecht) toegevoegd aan de selectie van Ives Serneels.

De Red Flames spelen tijdens de paasvakantie twee oefeninterlands: vrijdag in en tegen Oostenrijk, volgende week dinsdag in Leuven tegen Slovenië.

Komende zomer vindt in Australië en Nieuw-Zeeland het WK voetbal plaats. Ondanks 17 doelpunten van Tessa Wullaert is België er niet bij. De Red Flames strandden in de barrages tegen Portugal.