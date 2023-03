Brazilië concurreert met België, Nederland en Duitsland voor WK voetbal voor vrouwen 2027

Eerder deze maand had de Braziliaanse voetbalbond al aan de wereldvoetbalbond FIFA laten weten interesse te hebben in de organisatie van het evenement.

"De regering zal beschikbaar zijn om de wereldbeker in 2027 naar Brazilië te halen", tweette de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva.

Met Brazilië krijgen ons land, Nederland en Duitsland er een te duchten

concurrent bij. Brazilië was al twee keer gastheer voor de wereldtitelstrijd bij de mannen, in 1950 en 2014, maar nog nooit bij de vrouwen.



Tot 21 april hebben landen de tijd om hun kandidatuur in te dienen. Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Mexico en Chili lieten ook al interesse blijken. De laureaat wordt volgend jaar gekozen tijdens een FIFA-congres.



Deze zomer (20 juli-20 augustus) vindt het WK in Australië en Nieuw-Zeeland plaats. De Red Flames konden zich niet kwalificeren. De Verenigde Staten verdedigen hun in 2019 in Frankrijk veroverde wereldtitel.