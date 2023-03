België, Nederland en Duitsland willen WK voetbal voor vrouwen organiseren in 2027

Het bid van België, Nederland en Duitsland heeft de slogan "Breaking New Grounds", waarvan de hoofdletters verwijzen naar de 3 landen (Belgium, Netherlands, Germany). Het logo draagt de kleuren rood-blauw-geel, zodat er van elk land 2 kleuren van de nationale driekleur inzitten. In 2020 spraken de 3 federaties als eerste de ambitie uit om het toernooi te organiseren en nu hebben ze zich ook als eerste officieel ingeschreven voor de bidprocedure. "Onze ambities zijn groot", zegt Katrien Jans, Manager Vrouwenvoetbal, op de website van de Belgische bond. "De populariteit van het vrouwenvoetbal in België stijgt enorm. Afgelopen jaar bereikten we de kaap van 50.000 meisjes die aan het voetballen gingen. Wereldwijd mag het vrouwenvoetbal op meer en meer aandacht rekenen. Wij willen met ons bid dit momentum claimen en samen het vrouwenvoetbal een nieuwe boost geven."

WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland zonder Red Flames

"Grote sportmomenten inspireren. Op die manier willen we het vrouwenvoetbal definitief op de kaart zetten. We willen de beste sportieve omstandigheden voor onze speelsters creëren, een unieke sfeer neerzetten voor de fans en een grote aandacht besteden aan een duurzame organisatie."



De FIFA zal volgend jaar op zijn congres van 17 mei beslissen waar het WK 2027 plaatsvindt. De bidprocedure werd gisteren opgestart. Tot 21 april hebben landen de tijd om hun kandidatuur in te dienen.



Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Chili lieten ook al interesse blijken.



Deze zomer (20 juli-20 augustus) vindt het WK in Australië en Nieuw-Zeeland plaats. De Red Flames wisten zich daar niet voor te plaatsen. De Verenigde Staten verdedigen hun in 2019 in Frankrijk veroverde wereldtitel.