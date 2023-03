Tessa Wullaert vermaakt fans van Fortuna met 5 goals tegen Telstar

Ook tegen Telstar kleurde de ploeg van Fortuna Sittard weer opvallend Belgisch: Diede Lemey, Jarne Teulings en Tessa Wullaert begonnen aan de match, Isabel Iliano en Feli Delacauw vielen in.



Toch was het Wullaert die alle aandacht naar zich zou toetrekken, ook al opende Teulings het doelpuntenfestijn tegen Telstar.



Met 3 doelpunten tussen de 36e en 51e minuut zette Wullaert Fortuna met een hattrick op 0-4. In de 80e en 81e minuut scoorde ze kort na elkaar nóg 2 keer, goed voor 5 goals in totaal.



In de extra tijd kon Telstar dan toch ook eens scoren, waardoor het eindverdict 1-7 werd. Met 18 competitiegoals nestelt Wullaert zich stevig op de 2e plaats van de topschuttersstand, al lijkt de nummer 1 onbereikbaar. Twente-spits Fenna Kalma zit al bijna aan 30 treffers.