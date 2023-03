"Please, zet me er niet uit": Tedesco ziet gretige Duivels voor (langverwachte) oefenmatch tegen topland

Uitmatch voor de Rode Duivels, thuisduel voor Domenico Tedesco.





De bondscoach zet in zijn tweede partij met België meteen voet op vertrouwde grond. Op zijn tweede verhuisde de trainer namelijk naar Duitsland, waar hij zijn carrière opbouwde.

Tedesco noemde de ontmoeting dan ook "bijzonder" en blikte tegenover de lokale journalisten met plezier terug op zijn "mooie tijd" bij onder meer Schalke en Leipzig.

Soit, dat was niet waarvoor de Belgische pers naar de perszaal van het RheinEnergieStadion was afgezakt.

In Keulen wacht de Rode Duivels namelijk een boeiende test tegen Duitsland, een ploeg met veel meer kwaliteit dan het Zweden van vorige vrijdag. Zelfs al gaat het om een oefenduel.

Opvallend: onder Roberto Martinez sparde België zelden tegen een topland. Vriendschappelijke wedstrijden - tegen bijvoorbeeld Burkina Faso en Ierland - waren er meer om gratis vertrouwen te tanken.

"Maar volgens mij kan het goed zijn om een grote tegenstander te treffen", aldus Tedesco. "Iedere speler wil op het veld staan in dit soort wedstrijden. Ik had na Zweden enkele gesprekken met de spelers. (lacht) Wel, velen vroegen me: "Please, zet me er niet uit"."

Of Tedesco ook naar die smeekbede zal luisteren, valt af te wachten.

"Veel jongens lijken fris na de eerste match. Maar of we met dezelfde elf gaan starten? Dat valt af te wachten. Sowieso zullen er 17 spelers in actie komen (er mag 6 keer gewisseld worden, red.). Jullie gaan dus nieuwe gezichten zien."