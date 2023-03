2 op 2 onder Tedesco: Rode Duivels blazen Duitsland één helft weg in oefeninterland

clock 90+5'

tweede helft, minuut 95. einde: België boekt prestigieuze zege! Het is afgelopen in Keulen. België boekt een prestigieuze zege in en tegen Duitsland: 2-3. Na een turbulente eerste helft (1-2) gingen de Duitsers naarstig op zoek naar de verdiende gelijkmaker. Die kwam er niet, omdat de Belgen (met enige moeite) standhielden en omdat ze knap tegenprikten op de linkerflank. De Ketelaere stuurde Trossard diep. De winger speelde De Bruyne aan, de kapitein werkte beheerst af in de verste hoek: 1-3. De Duitsers tegen het canvas? Neen, want u kent het cliché. Met Duitsland ben je pas klaar als het laatste fluitsignaal weerklinkt. Serge Gnabry schudde een knappe solo uit zijn sloffen, maar had pech in de afwerking. Niet veel later hoefde hij de aansluitingstreffer maar binnen te duwen. De Belgen kreunden, maar hielden de zege wel vast. 2 op 2 onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. .