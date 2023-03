Gefrustreerd op het WK, nu weer geniaal: hoe de nieuwe bondscoach Kevin De Bruyne bevrijdde

Eerst was er de perfecte opening naar Carrasco, geen honderd seconden later een geweldige doorsteekbal naar partner in crime Lukaku.

Het was minuut 9 en Kevin De Bruyne had in Keulen twee assists achter zijn naam staan - de bondscoach gooide hem vanaf de zijlijn een duimpje toe, KDB bedankte met een glimlach.



Wat een contrast met het WK, toen de frustratie nog op het gezicht van de metronoom te lezen stond omdat het niet draaide zoals hij wilde.

Maar onder Tedesco lijkt De Bruyne meer dan ooit de sleutels van de Duivels in handen te hebben. Door de aanvoerdersband nu dé voortrekker in de kleedkamer, maar ook op het veld bepalender door een andere positie.

Moest De Bruyne onder Martinez - vond hij ooit de beste plek voor KDB? - nog vaak vanuit een pocket met Eden Hazard het verschil proberen maken, dan stond hij gisteren op zijn geliefkoose '10' - met achter hem Mangala en Onana als uitstekende buffers.

"Ik speel het liefst zo hoog mogelijk", had hij enkele weken geleden nog gegrijnsd.