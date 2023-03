De Bruyne glundert na wervelend halfuur: "Ook op het veld voelde het goed"

Of hij zich had geamuseerd? "Ja, natuurlijk", lachte De Bruyne. "Waarom niet? Zolang ik voetbal kan spelen, zal ik me amuseren."

En het plezier spatte er in de eerste helft vanaf. Na 10 minuten had de aanvoerder al twee assists op zijn naam. "We waren in dat eerste halfuur gewoon heel goed", zei De Bruyne. "En dat voelde ook goed op het veld."

"We hebben mooie goals gescoord, offensief hadden we goede momenten, defensief stond het vrij goed. Het is goed om te zien dat we zo goed kunnen zijn."

"Je weet dat de Duitsers gaan komen na de rust. We hadden dan wat moeite met hun pressing, maar dat zijn momenten waaruit we kunnen leren. Na 8 dagen gaat het nog niet perfect lopen."