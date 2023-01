Peter Vandenbempt over Club Brugge: "Een prestatie om met zo'n talent hopeloos en slecht te voetballen"

De opinie van Peter Vandenbempt in een notendop:

Club Brugge titelkandidaat? Neen

Het is een prestatie om met dit verzameld talent zo hopeloos en slecht te voetballen. Wat Club gisteravond in de eerste helft deed.

Of Club Brugge nog titelkandidaat is? Neen, op dit moment zeker niet.

Waar is de drive, het geloof en zelfvertrouwen van in de Champions League?

Club Brugge-coach Scott Parker moet zich afvragen waar hij beland is. Hij dacht dat hij een achtstefinalist in de Champions League mocht coachen.

Na 4 wedstrijden heeft Parker nog geen match gewonnen. Daarmee gaat hij Rik Coppens begin jaren 80 achterna. Toen kon Club zich pas in de slotfase van het kampioenschap redden.

Nu, toen Parker in Fulham het roer overnam, begon hij met 5 nederlagen op een rij. Maar goed, dat was bij een degradatiekandidaat in de Premier League.

Van de geweldige indruk die Parker intern zou maken, valt van buitenaf weinig te merken. Hij maakt geen zelfverzekerde indruk en hij wisselt voortdurend. Een zoekende coach met andere woorden.

Of dat goed is voor spelers? Mechele in de ploeg, uit de ploeg... Mata in de ploeg, uit, de ploeg... Nusa was een verkeerde keuze en wat moet Jutgla denken van het volgehouden vertrouwen in Jaremtsjoek?

Natuurlijk kan het dat Club Brugge met 1 overwinning weer op de rails staat. Maar waar is de drive, het geloof en zelfvertrouwen van in de Champions League gebleven?

Een paar maanden terug waren de bestuurders nog boos dat ze met 0-4 van Porto verloren hadden, na toch een historische kwalificatie. Of dat Club Brugge pas na verlengingen in de beker voorbij Patro geraakt was.

Komende zondag zullen ze in Waregem tevreden zijn met een simpele 0-1, denk ik.