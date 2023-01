Club Brugge baalt na tegengoal "die zelfs geen kans was": "De teleurstelling is enorm"

"Als je deze wedstrijd nog tien keer speelt, win je die evenveel keer. Het resultaat had er helemaal anders uit kunnen zien", bevestigt zijn trainer.

"Ik besef nog altijd niet hoe deze wedstrijd kan eindigen op 1-1", vult een verbaasde Hans Vanaken aan. "Ik kan me geen schot op doel herinneren van Anderlecht. Dan is er die bal die twee keer afwijkt… Zuur."

Na de tegengoal waren we te wanhopig om de overwinning over de streep te trekken.

"Als we hard blijven werken, zal ons geluk wel keren", is de kapitein van Brugge optimistisch.

Maar Parker ziet ook een mentaal probleem bij zijn team: "Na de tegengoal waren we te wanhopig om de overwinning over de streep te trekken en ontvingen we de druk van Anderlecht met open armen."



"Ik hield niet van wat ik toen zag", is hij streng. "Ik denk dat het een psychologische reactie is van een jong team. Bij Club Brugge zijn de verwachtingen hoog, daar moet je mentaal op voorbereid zijn."

"Deze omstandigheden, met een publiek dat enkel tevreden is met de overwinning, maakt deel uit van spelen bij een topclub. We moeten vooral blijven geloven in eigen kunnen."



"Ik zou hier graag naartoe zijn gekomen, met mijn vingers geknipt hebben en zien dat alles meteen veranderde", besluit de T1 van Club. "Zo werkt het helaas niet."