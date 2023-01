Anderlecht-coach Riemer voor clash met Club: "Verliezen zou voor allebei probleem zijn"

Volgens verschillende media zal Brian Riemer weldra ook zijn eerste versterking mogen verwelkomen op de training. De 24-jarige Deense flankaanvaller Anders Dreyer zou op weg zijn naar het Astridpark.

Op de persconferentie kreeg Riemer al een vraag voorgeschoteld over Dreyer. Officieel is de transfer nog niet en dus moest de coach even opzij kijken naar wat hij precies mocht zeggen. Hij kon de komst van Dreyer niet bevestigen, maar was wel vol lof over zijn jonge landgenoot.

"Ik zag hem voor het eerst aan het werk bij de U19 van Esbjerg, toen ik nog coach was van de U19 van Kopenhagen. Ook bij Brentford stond hij op onze radar. Dreyer is een speler die een match kan beslissen. In Denemarken staat hij hoog aangeschreven. Het is een goeie speler."