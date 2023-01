Simon Mignolet zoekt naar oorzaken voor moeizame seizoen Club Brugge: "Onze positie is anders"

Wat is er veel veranderd sinds de vorige clash tussen Club Brugge en Anderlecht. Straks staan er twee nieuwe trainers langs de lijn. De ene club zakte dan weer nóg dieper in een crisis, de andere is ondertussen ook in eentje verzeild geraakt. En weet u nog wie toen de grote held was? Een vooruitblik met het antwoord op die vraag: Simon Mignolet.

Miraculeus. Zo viel de prestatie van Simon Mignolet in de vorige topper tegen Anderlecht het best te beschrijven. In de slotminuten hield de doelman - enkele dagen eerder ook onklopbaar tegen Atletico - zijn netten schoon. "Vooral die redding in de laatste seconde zit nog in het collectieve geheugen van de meeste mensen", beseft Mignolet ongeveer drie maanden later. "Club-Anderlecht is altijd een match op het hoogste niveau. Niet altijd op het veld, maar ook in het stadion. We weten dus wat er op ons afkomt. Los van de posities van beide ploegen in het klassement zal het een moeilijke match worden. Dat we Anderlecht dieper in de miserie kunnen duwen? Daar zijn wij niet mee bezig."

Want Club Brugge heeft zo zijn eigen zorgen. Wie had in oktober namelijk durven te vermoeden dat blauw-zwart op plaats vier zou staan? Trainer Carl Hoefkens heeft ondertussen zijn ontslag gekregen. Mignolet ziet dat de opdracht na drie opeenvolgende landstitels steeds moeilijker wordt. "Je bent dé te kloppen ploeg", merkt de doelman. "Iedereen wil jou verslaan. Dat is een andere positie dan in de voorgaande seizoenen. Vorige jaren wilden we winnen, nu zijn we het team dat niet mag verliezen. Door onze jongere kern is dat nog een moeilijkere mentale situatie geworden."

Dat de concurrentie groter wordt, is alleen maar positief voor het Belgisch voetbal. Simon Mignolet