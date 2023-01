Onmachtig Anderlecht steelt punt bij Club Brugge dankzij eigen doelpunt Mechele

Club Brugge - Anderlecht in een notendop:

Club versiert beste kansen, Anderlecht offensief onmondig

De vlam sloeg niet in de pan. Integendeel, veel middenveldspel en weinig kansen was minutenlang het verhaal. Club bleef wel dominant tegen een offensief onmondig Anderlecht en kwam na een halfuur nog eens piepen. Vanaken kopte op een hoekschop te centraal op Verbruggen, een lage schuiver van Buchanan ging voorlangs. Kort voor de rust dreigde toch een domper voor Anderlecht. Jaremtsjoek werd diep gestuurd en op zijn aangeven werkte Lang het keurig af. Buitenspel, oordeelde scheidsrechter Verboomen en de VAR volgde die beslissing.

Dame Fortuna helpt Anderlecht aan puntje

Na de rust trok een dominant Club de lijn door en helaas voor de thuisploeg gold dat ook voor Jaremtsjoek. De Oekraïner kreeg een huizenhoge kans op een perfect aangesneden vrije trap van Nielsen, maar besloot van dichtbij over. Meteen daarna mocht Vanaken het proberen op een nieuwe vrije trap van Nielsen, hij kopte naast.



De Brugse druk hield onverminderd aan, maar met de kansen bleven ook de missers zich opstapelen. Ook Nielsen deed zijn duit in het zakje met een stevige misser en toen Vanaken in de kluts van dichtbij kon afdrukken hield Vertonghen Anderlecht overeind met een ultieme tackle.



Net wanneer de Brugse druk wat wegebde en Anderlecht de storm zonder kleerscheuren doorstaan had, sloeg de thuisploeg alsnog toe. Buchanan zette de paars-witte defensie in zijn hemd met een knappe versnelling en Nielsen kon zijn lage voorzet makkelijk verzilveren: 1-0.





Club had zijn verdiende voorsprong te pakken en een amechtig spartelend Anderlecht leek rijp voor de slachtbank. Het geluk koos evenwel de zijde van de bezoekers. Een ongevaarlijk schot van Arnstad week af op Odoi en Mechele duwde de bal ongelukkig in eigen doel. Het thuispubliek was met verstomming geslagen. 1-1, Club baalt als een stekker, Anderlecht steelt een punt.