Supportersclubs vinden boodschap Vandenhaute onvoldoende: "Het was emotieloos"

Wat de brand had moeten blussen, is olie op het vuur geworden. De supportersclubs van Anderlecht nemen voorlopig geen genoegen met de position switch van voorzitter Wouter Vandenhaute. "We blijven bij onze eis: zijn volledige ontslag", klinkt het bij de achterban van paars-wit.

Wouter Vandenhaute maakte vandaag bekend dat hij beslist heeft om zijn mandaat als uitvoerend voorzitter van Anderlecht om te zetten in een mandaat van niet-uitvoerend voorzitter. Dit deed hij nadat de supporters eerder deze week zijn ontslag in een open brief had geëist.



Ontslag neemt Vandenhaute dus niet, maar hij zet wel degelijk een stapje terug. "Dit is niet genoeg voor ons", reageerde Frank Eeckhout - voorzitter van de SC41-supportersclub van Anderlecht. "Meteen na de boodschap hebben we met heel wat fans contact gehad: 90% vindt dit signaal onvoldoende."

"We veronderstellen dat Vandenhaute op deze manier gewoon tijd koopt voor zichzelf. Hij hoopt waarschijnlijk dat de ploeg de komende twee wedstrijden - zonder supporters in het stadion - een goede beurt zal maken. En dat zo de rust wel vanzelf zou terugkeren."

De boodschap was emotieloos en geënsceneerd. Frank Eeckhout, voorzitter van de SC41 supportersclub

Ook Ivan Boelens - de voorzitter van de Gentse supportersclub van Anderlecht - deelt die mening. "Achter de schermen zal hij ongetwijfeld nog wel zijn rol hebben binnen de club. Dit is dus niet waarop we gehoopt hadden."

"We beseffen ook maar al te goed dat wanneer Vandenhaute uit Anderlecht zou stappen, dat enorme financiële gevolgen zou hebben. Het is mooi dat hij gehoor heeft gegeven aan de fans, maar we blijven van oordeel dat hij niet bekwaam genoeg is om de club te leiden."

De videoboodschap van Vandenhaute heeft bij een deel van de achterban dus allerminst de verzoenende kracht gehad waarop gehoopt werd. "De boodschap was emotieloos en geënsceneerd. Als Wouter Vandenhaute beweert dat hij supporter is van Anderlecht, had hij beter met ons rond de tafel gezeten", ging Eeckhout verder. "We blijven daarom bij onze eis: zijn volledige ontslag"

In zijn videoboodschap raakte de voormalige voorzitter wel heel wat thema's aan die de supporters de voorbije periode hekelden. Zo gaf hij zijn fout toe bij het aanstellen van Felice Mazzu en het ontslag van Kompany.

"Vijgen na Pasen", klonk het stellig bij Eeckhaut. "Hij was eerlijk over Mazzu, maar over Kompany toonde hij weinig schuldbesef. Vandenhaute heeft ongetwijfeld goede bedoelingen, maar hij moet zich goed laten omringen en luisteren naar de inspraak van anderen - zoals Kompany." "Dat er een positief gesprek was met Kindermans, is daarom voor ons wel weer een pluspuntje."

We zijn van oordeel dat hij niet bekwaam genoeg is om de club te leiden. Ivan Boelens, voorzitter van de Gentse supportersclub van Anderlecht