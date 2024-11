Sportieve directeur OHL duidt timing ontslag Oscar Garcia en wil snel opvolger aanstellen: "We missen een leider"

zo 24 november 2024 19:48

OH Leuven speelde gelijk tegen Union onder interim-coach Hans Somers. Na de wedstrijd gaf sportief directeur Gyorgy Csepregi wat meer uitleg over de timing van het ontslag van de vorige coach Oscar Garcia. De Hongaarse Belg wil ook snel een nieuwe trainer aanstellen. "We hebben een shortlist met nog 3 namen."

Onder interim-coach Hans Somers raakte OH Leuven niet verder dan een gelijkspel tegen een 10-koppig Union. Voor OHL al het 8e gelijspel dit seizoen. Na de wedstrijd zag sportief directeur Gyorgy Csepregi dan ook dat er meer in zat.



"Het is enorm frustrerend. De jongens missen structuur en vertrouwen, maar dat moet komen met de nieuwe coach. Dat is al meegegeven aan de kandidaten met wie we gesproken hebben. Zij hebben hetzelfde idee, want zij zien ook wat wij zien. Geen structuur, idee, identiteit en aan vertrouwen is er een 100% gebrek."



"Er mag geen paniek in de ploeg sluipen omdat er opnieuw meer in zat. Wij spelen helemaal anders als we bij de laatste 4 staan dan als we met een paar punten meer op plaats 6 zouden staan. Dan is de mindset helemaal anders bij het beginnen van een match. Je ziet dat de lijnen duidelijk niet kloppen op dit moment. Dat heeft de vorige coach er niet in gekregen."



De vorige coach Oscar Garcia werd 2 dagen voor de wedstrijd tegen Union ontslagen. Waarom werd die beslissing pas na de interlandperiode gemaakt?



"Wij hebben een keuze gemaakt en dat hebben we duidelijk gemaakt aan de Raad van Bestuur. Maar daar hebben we een paar dagen op moeten wachten. Dat is de enige reden voor de timing."



Gyorgy Csepregi.

Naast de lijnen die niet kloppen, was ook communicatie van de Spanjaard een probleem volgens Csepregi. Denk maar aan de uithaal naar de spitsen na de wedstrijd tegen Dender.



"Zoiets is een no-go. Hij had wel gedeeltelijk gelijk, maar dat moet binnenshuis blijven met de mogelijkheid om dat te bespreken, maar hij heeft ineens iedereen voor de bus gegooid. Ik heb hem daarover aangesproken."



"Wij hebben momenteel misschien geen aanvaller die 10 doelpunten per seizoen maakt, maar dan moeten we zeker een 22-jarige spits helpen. Wij zijn een club voor een stap hogerop, wij moeten jongens beter maken."

Wij willen idealiter tegen woensdag de nieuwe coach bekendmaken. Gyorgy Csepregi, sportief directeur OHL