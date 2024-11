Na meer dan 10 jaar opnieuw 3 keer op een rij met swingende cijfers: hoe verklaart Hubert plotse ommekeer bij Anderlecht?

4-0, 0-5 en 6-0.

Anderlecht heeft de smaak te pakken in de competitie.



De laatste keer dat paars-wit dergelijke statistieken liet optekenen, dateert al van 2012. Ook toen won Anderlecht 3 wedstrijden op een rij met minstens 4 gemaakte doelpunten. Dit keer is het zelfs nog straffer, want Anderlecht slikte geen enkel tegendoelpunt.



Op de persconferentie na de wedstrijd tegen KAA Gent probeerde coach David Hubert een verklaring te zoeken voor de plotse ommekeer. Want de wedstrijd voor de 4-0 tegen Kortrijk was het verlies tegen Club Brugge waar Anderlecht geen poot aan de grond kreeg.



"Toen durfden we te weinig en hebben we ons in de eigen voet geschoten door zaken te doen die niet gevraagd werden. We liepen de hele wedstrijd achter de feiten aan. Dat is sindsdien niet meer gebeurd."



"We hebben het gameplan veel gedisciplineerder gevolgd. We behouden onze posities en structuur. Dat beginnen we beter en beter en meer en meer te doen. Ik ben dan ook blij met de vele doelpunten, maar nog blijer dat we weinig weggeven."



"We willen dominant voetballen. En als je dominant wil zijn, moet je dat in alle fases zijn. Niet enkel in balbezit, maar ook in balverlies en zeker in de transitiemomenten. Die stappen zijn we meer en meer aan het zetten."