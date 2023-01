"Ik had meer mijn best moeten doen om Kompany te houden": Vandenhaute eerlijk in uitgebreid statement

Wouter Vandenhaute heeft gesproken. De sterke man van Anderlecht richt zich in een bijzonder uitgebreid statement tot de supporters van paars-wit. Lees hieronder zijn volledige relaas, opgedeeld in vier grote hoofdstukken.

Over de keuzes op vlak van coaches

"Eén van de eerste beslissingen die ik heb genomen toen ik voorzitter van RSC Anderlecht ben geworden, was Vincent Kompany coach maken. Ik sta daar nog altijd heel hard achter, want wij zaten volledig op dezelfde lijn. Wij wilden aanvallend voetbal brengen, wij wilden met jonge spelers werken, wij wilden de Anderlecht-fierheid terugbrengen, en ik vind dat we dat in die twee jaar goed hebben gedaan." "Het was met vallen en opstaan, er waren goede momenten en mindere momenten. Maar uiteindelijk hebben we twee jaar na elkaar play-off I gehaald. Vorig jaar hebben we de bekerfinale gehaald. Ik zie nog altijd de beelden op de Heizel voor me, dat was fantastisch. Het leek ook dat we echt terug waren. Alleen hebben we onze finale gemist, we hebben geen goede wedstrijd gespeeld, en zijn eruit gegaan met penalty’s. Dat had misschien een déclic kunnen zijn als we die hadden gewonnen." "Ik heb moeten vaststellen dat de laatste maanden de chemie toch iets minder was. We hebben daar dan met Vincent over gepraat, en we zijn samen tot de conclusie gekomen dat we beter uit elkaar gingen. Vincent is naar Burnley vertrokken. Dat is trouwens in een serene sfeer verlopen. En ik ben heel blij voor hem dat hij het daar nu zo goed doet en ik hoop heel hard dat hij volgend seizoen een Premier League-coach wordt."

"Na Vincent Kompany wilden we een ervaren coach binnenhalen. Een coach die de Belgische competitie ook goed kent. Zo kwamen we uit bij Felice Mazzù, die prachtig werk had geleverd bij Union. In een eerste fase werkte dat ook goed. We kenden een goede voorbereiding, een sterke competitiestart met 9 op 12, Europees bereikten we de groepsfase. Maar dan is dat heel snel verbrokkeld." "Het is gebleken dat de manier van werken en de speelstijl van Felice Mazzù vrij haaks stonden op de zeer moderne manier van werken van Vincent. Dat is een serieuze inschattingsfout geweest, en we hebben daar ook de conclusie uit getrokken. Achteraf bekeken had ik misschien meer mijn best moeten doen om Vincent toch langer bij ons te houden." "Met de komst van Brian Riemer gaan we nu terug naar wat we die twee jaar met Vincent hebben opgebouwd. Brian is een heel moderne trainer. Hij is gepokt en gemazeld in de Premier League. Je voelt dat qua manier van werken, qua dynamiek, qua enthousiasme, qua moderne ideeën, ze voor een stuk uit dezelfde school komen."

Over de Academy van Neerpede

"Als het gaat over Neerpede, moeten we kritisch naar onszelf durven kijken. Ik denk dat we met Neerpede een aantal stappen moeten zetten. Neerpede was 15 jaar geleden ver voor op de meeste academies. Er is fantastisch werk geleverd, en tot op vandaag wordt er zeer goed gewerkt. Maar we moeten ervoor zorgen dat we de voorsprong die we vandaag hebben niet verliezen."

"Daarom moeten we dringend een aantal vernieuwingen doen. In de eerste plaats moeten we naar onze infrastructuur kijken, want daar lopen we gewoon achter. Daar moeten we werk van maken en oplossingen voor zoeken, en daar zijn we ook volop mee bezig. We hebben daar geld voor uitgetrokken."

"Jean Kindermans is altijd heel belangrijk geweest in het verhaal van Neerpede. Hij is de architect van dat verhaal, en we willen ook graag met Jean verder werken. We hopen dat hij ook deel zal uitmaken van de toekomst. Ik hoop dat in de komende periode Jean en Jesper (Fredberg, red.) tot een vernieuwde overeenkomst kunnen komen."

Over de sportieve situatie van de club

"Ik ben bijzonder ontgoocheld over onze plaats in het klassement. Dat is niet de plaats waar Anderlecht hoort. We moeten proberen zo snel mogelijk omhoog te klimmen. We hebben zeker een deel van het geluk niet aan onze zijde gehad, maar daar kan je niet alles op steken. We hebben zeker niet onze beste zomermercato achter de rug. "Anderzijds hebben onze scouts de afgelopen 3 jaar in zeer moeilijke omstandigheden, met weinig middelen, goed werk geleverd. Nu hebben we een mindere zomermercato gehad, en dat betaal je cash."

"Natuurlijk willen en zullen wij ons versterken tijdens deze mercato. Ik wil benadrukken dat wij vandaag een gezonde club zijn. Er zijn weer allerlei berichten verschenen de afgelopen dagen over de belabberde financiële toestand waarin wij ons zouden bevinden, maar dat klopt gewoon niet. Wij hebben onze schulden weggewerkt, we hebben vers kapitaal aangetrokken.



"En we gaan dat kapitaal op een verstandige manier inzetten. Wij zijn nog altijd geen rijke club, en dus moeten we, wanneer we nieuwe spelers binnenhalen, ook van andere spelers afscheid nemen. Maar dat is het mechanisme waar de meeste clubs in zitten. We gaan er gewoon alles aan doen opdat we zo snel mogelijk die weg naar boven opnieuw kunnen inzetten."

Over de kritiek van supporters

"Afgelopen zondag waren onze supporters fantastisch. Dat is het publiek dat we nodig hebben om ons voetbal te kunnen spelen. Als die mensen dan kritiek hebben, gefrustreerd en ontgoocheld zijn, dan komt dat gewoon keihard binnen. Ik hoor dat een deel van onze supporters mij een gebrek aan visie verwijt. Ik vrees dat ik tot de conclusie moet komen dat ik daarover niet goed, onvoldoende, of zelfs niet heb gecommuniceerd." "Dat is mijn fout en mijn verantwoordelijkheid. Want voor mij is die visie over Anderlecht helder. Wij moeten een club zijn die mooi en modern voetbal brengt, die zijn matchen wint, met jonge spelers, met jonge coaches." "Ik wil dat wij ook een club zijn die breed ingebed is in de maatschappij. Dat is ook een van de redenen waarom we zo vol voor het vrouwenvoetbal gaan. Ik denk dat wij ook een club moeten zijn die zijn supporters heel hard au sérieux neemt. Als ik in het verleden het woord ‘cultuuromslag’ heb gebruikt, dan betekent dat helemaal niet dat we willen raken aan het DNA van Anderlecht. Dat heeft daar niets mee te maken. Dat DNA, daar moeten we vooral níet aan raken."

