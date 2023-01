Peter Vandenbempt: "Scott Parker heeft een mentaal probleem vastgesteld bij Club Brugge"

Tegen Anderlecht had Club gisteren een overdosis pech bij die gelijkmaker en was er een groot gebrek aan kwaliteit bij de eigen afwerking. Dat laatste was vorige week tegen Genk ook al het geval, toen Club wel de mindere was. Het was wel heel verfrissend dat de nieuwe Club-coach Scott Parker wat verder keek dan die 2 elementen.



Parker had een mentaal probleem vastgesteld bij Club Brugge: de druk van de verwachtingen en van het morrende publiek en de angst om te incasseren, waardoor Club Brugge nu al 6 keer een voorsprong uit handen heeft gegeven. De komende weken zal moeten blijken wat nu de echte waarde is van dit Club Brugge dit seizoen. De stap naar de betere Europese subtop leek gezet met die historische Champions League-kwalificatie.



Maar misschien zijn we net iets te snel voorbijgegaan aan de factor geluk die heeft meegespeeld in veel wedstrijden. En aan de hyperefficiëntie die Club toen had, het pakte altijd zijn momenten.



Er was ook de allesbepalende rol van Simon Mignolet in dat Europese succes. Want als je naar die wedstrijden kijkt, had Club ook veel van die CL-wedstrijden kunnen verliezen. Toen al die factoren wegvielen tegen Porto, verloor Club ineens met 0-4.

Misschien zijn we bij de Europese successen van Club iets te snel voorbijgegaan aan de factor geluk die heeft meegespeeld in veel wedstrijden. Peter Vandenbempt

Net zoals Club veel van die CL-wedstrijden had kunnen verliezen, had het de voorbije weken ook gemakkelijk veel wedstrijden kunnen winnen in de competitie: tegen Anderlecht, Antwerp en OHL. De realiteit is nu dat Club Brugge 5 matchen op een rij niet heeft gewonnen en het al 17 punten achterstand telt op leider Genk. Het is laagste puntenaantal na 20 speeldagen voor Club in 10 jaar. Bovendien zijn ze ook al uitgeschakeld in de Beker. Voor Club Brugge - dat budgettair zo'n grote voorsprong heeft op de concurrentie - is dat slecht gewerkt.

De reactie van Bjorn Meijer na 1 van de vele gemiste kansen van Club Brugge.

"Anderlecht was ontstellend zwak tegen Club Brugge"

Voor Anderlecht is een gelijkspel tegen Club in elk geval beter dan met 0-4 te verliezen. Dat had ook gekund en zou een juistere weergave zijn geweest van de verhoudingen gisteren. Anderlecht begon en eindigde met lef, maar alles daartussen was ronduit dramatisch. Zodra Anderlecht in balbezit over de middellijn was, speelde het ontstellend zwak. Niet één poging op doel. De voorbije jaren was dat klasseverschil tussen Club en Anderlecht er ook al wel. Maar Anderlecht speelde onder Kompany wel altijd goede wedstrijden tegen Club Brugge. Zo kansloos als gisteren tegen Club, dat moet geleden zijn van die eerste match met Kompany als hoofdcoach. Dat was 2 seizoenen geleden, toen Anderlecht met 3-0 verloor.

Anderlecht staat nu voor de week van de waarheid met een tweeluik tegen Zulte Waregem en Seraing. Peter Vandenbempt

Het vreemde is dat Anderlecht onder coach Riemer zijn goede matchen met veelbelovende prestaties verloren heeft: op Genk in de Beker en tegen Union vorige week. Anderlecht pakte wel 4 op 6 na twee non-prestaties: tegen Charleroi en gisteren tegen Club Brugge. Die wisselvalligheid blijft Anderlecht nu al jaren achtervolgen. Veelzeggend staat Anderlecht nu voor de week van de waarheid met een tweeluik tegen Zulte Waregem en Seraing. Dat zijn de laatste 2 teams in het klassement. 2 keer winnen is nodig om het vizier definitief op POII te kunnen richten en niet in de buurt van de degradatieplaatsen te blijven. Wie Zulte Waregem afgelopen weekend in Genk bezig heeft gezien, weet dat dat niet evident zal zijn voor dit Anderlecht.