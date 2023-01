De aanvallende armoede van Anderlecht: cijfers bewijzen dat puntje op Club écht onverdiend was

Trainer Brian Riemer minimaliseerde gisteren na afloop het gebrek aan kansen.

"We kregen misschien wel de twee moeilijkste uitwedstrijden in België voorgeschoteld, dus is het logisch dat we niet geweldig veel kansen creëerden", aldus de Deen. "Daar werken we hard aan. Enkel de bal hebben en er niets mee aanvangen, is niet de manier waarop we willen voetballen."



Bij Club Brugge baalden ze dan weer over de twee verloren punten, ondanks de overmacht.

Geef ze eens ongelijk: het verschil in expected goals (2,35 tegenover 0,16) was dit seizoen nooit groter bij een ploeg die niet kon winnen.