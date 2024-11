"Ik zette me als kapitein in eigen Fantasy-ploeg": dolblije Christos Tzolis voorspelde eigen wonderavond

za 23 november 2024 20:26

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid? In Brugge stond vandaag een Grieks orakel op. Christos Tzolis verraste iedereen (behalve zichzelf) in het Jan Breydelstadion met vier doelpunten tijdens de statementwedstrijd tegen STVV. "Wauw! Een hattrick was al geweldig, maar dit ... Hoe noem je dat eigenlijk?", wreef hij zich nadien toch in de ogen.



Christos? Tzolis! Christos? Tzolis! Christos? Tzolis! Christos? Tzolis! Vier keer weergalmde zijn naam door het Jan Breydelstadion. Wie "Christos Tzolis" in Brugge nog niet kende, zal hem na vanavond alvast niet meer vergeten. Toegegeven: de Griek acteert al het volledige seizoen op een hoog niveau en bewijst zich week na week als beste aanwinst van Brugge, maar op het scorebord bleven de statistieken nog even uit. Na 14 speeldagen stond de teller "maar" op 2 doelpunten en evenveel assists in de competitie.

Wauw! Ik was al blij met de hattrick, maar dit... Hoe noem je dat eigenlijk? Christos Tzolis

Maar tegen STVV verdriedubbelde hij zijn totale doelpuntenaantal. En dat op amper een uur tijd. Ook zelf kon hij dat maar moeilijk geloven. "Wauw! Ik was al blij met de hattrick, maar dit... Hoe noem je dat eigenlijk?", fonkelden zijn ogen vol ongeloof.

Een quadrupel, zeker? Dat er nog geen naam voor bestaat, zegt alvast genoeg. Ook voor Tzolis is het nieuw: "Ik had wel al 2 hattricks, maar dit is de eerste keer dat ik vier keer scoor."

Kapitein in eigen Fantasy-team

Na 58 minuten werd de Brugse smaakmaker naar de kant gehaald. Een applausvervanging werd door de Griek in dank aangenomen, al hield hij stiekem toch ook een wrange nasmaak over aan het tijdstip van de wissel.

"Ik haalde geen extra punten in mijn Fantasy-ploeg omdat ik het uur niet volmaakte", baalde hij een beetje.

Eerlijk? Ik zette me vandaag als kapitein in mijn ploeg, want ik had het gevoel dat ik ging scoren. Christos Tzolis