Peter Vandenbempt weerlegt felle uitspraken van Vrancken: "Resultaat werd niet bepaald door scheidsrechter"

ma 25 november 2024 09:35

Na een weekend waarin twee traditieclubs fel uithaalden op het veld, haalt Peter Vandenbempt zijn vergrootglas boven voor die prestaties. Onze analist ziet dat Club Brugge zijn les leerde en dat Anderlecht weer een klasbak heeft lopen. Maar ook dat Wouter Vrancken niet helemaal gelijk heeft. "Zijn uitspraken waren te zwart-wit", oordeelt Vandenbempt.

Scheidsrechtelijke beslissingen. Dit seizoen nog niet vaak een thema in de Jupiler Pro League, tot gisteren na Anderlecht - KAA Gent. De ontevreden coach? Wouter Vrancken. "De grote onvrede kan ik begrijpen, maar zijn uitspraak is te zwart-wit", weerlegt Peter Vandenbempt meteen de felle kritiek. "Enkel de onterechte uitsluiting van Torunarigha heeft rechtstreeks een invloed op het resultaat. 2-0 met elf of 3-0 met z'n tienen, dat scheelt." "De fase met doelman Coosemans is al veel minder invloedrijk", gaat onze analist voort. "De fout was natuurlijk overduidelijk, de rode kaart ook weer niet. Meer dan een vrije trap zou het ook niet geweest zijn."

Waar Vrancken wel gelijk in heeft: als hij na de wedstrijd met de beelden naar D'Hondt gaat, moet de ref gewoon zijn fout kunnen toegeven. Peter Vandenbempt

"De rode kaart voor Samoise een kwartier voor tijd was ook niet meer van belang. De scheidsrechter had het diplomatischer kunnen aanpakken, maar het blijft wel natrappen." Dus ziet Vandenbempt slechts 1 verkeerde beslissing en geen 3 grote fouten. "Lothar D'Hondt heeft bij de overige fases gewoon zijn werk gedaan. Dus neen, het resultaat werd niet bepaald door de scheidsrechter." "Waar Vrancken wel gelijk in heeft: als hij na de wedstrijd met de beelden naar D'Hondt gaat, moet de ref gewoon zijn fout kunnen toegeven. Daarmee creëer je ook begrip en goodwill bij coach en spelers."

Wouter Vrancken keek met grote onvrede naar de beslissingen in Anderlecht.

Anderlecht-symbool Kasper Dolberg

Waar verliezers zijn, vieren ook winnaars. De kamerbrede glimlachen bij Anderlecht spraken boekdelen gisteren. "Als je naar de cijfers, resultaten en kwaliteit kijkt de laatste weken, kan je moeilijk beweren dat het niet goed draait", oordeelt Vandenbempt. "Een terechte opmerking: gisteren zat het ook wel allemaal mee, maar dat moet de lof voor de prestatie van Anderlecht niet in de weg staan." "Het is nog lang niet allemaal perfect. Je ziet wel dat Hubert de ploeg wil laten voetballen zoals de fans het willen zien. De combinaties zijn bij momenten een plezier om naar te kijken."

Supporters hoeven niet langer te mijmeren over klasbakken van weleer. Peter Vandenbempt

Vandenbempt heeft vooral genoten van één speler. "Natuurlijk springt de klasse van Kasper Dolberg in het oog. Echt een speler volgens de traditie van de club." "Supporters hoeven niet langer te mijmeren over klasbakken van weleer. Dolberg past gewoon in dat rijtje en zou zijn plek hebben in die elftallen met duizelingwekkende cijfers, fluwelen baltoetsen en dat beetje mysterieuze karakter." "Hij is het symbool van de flow waarin Hubert zijn ploeg laat verkeren."

Kasper Dolberg verkeert in hoogvorm de afgelopen weken.

De les van Club Brugge

"De les van Beerschot was geleerd bij Club Brugge", luidt de conclusie van Peter Vandenbempt na de ferme uithaal tegen STVV. "Na de 2-0 waarschuwde zowat iedereen iedereen om niet te verslappen. Dat deed Club ook niet, met 7-0 tot gevolg in plaats van te bibberen. Sint-Truiden had een onwaarschijnlijke offday. Het was zo slap, zo hopeloos aan de bal en vrijgevig achterin." "Maar goed, Club Brugge liet zich niet in slaap wiegen. Dat puntenverlies op het Kiel was hard aangekomen. Er werd dit seizoen ook al heel wat gepraat over attitude en mentaliteit. Op dat vlak was deze match een stevige stap vooruit." "Zaterdag komt er een gelijkaardige wedstrijd aan tegen Dender, dan moet je die geleerde les nog eens herhalen."

Iedereen was en bleef scherp bij Club Brugge.

De vreemde zaak-Garcia

Tot slot de opmerkelijk coachwissel bij OH Leuven. "Blijkbaar zou de club Oscar Garcia zijn zin gegeven hebben", verrast Vandenbempt. "De coach gaf enkele weken geleden al aan dat hij naar Loedogorets in Bulgarije wilde vertrekken." "Hij zou het niet naar zijn zin hebben in België en in Leuven. Dat kan ik moeilijk begrijpen. Als je naar Loedogorets wilt gaan, geef me dan toch maar Leuven. Maar de partijen vonden niet meteen een akkoord en Garcia bleef. Ondertussen heeft Loedogorets ook een andere trainer, dus is die "droombestemming" geen optie meer." "Dan kun je je afvragen of OHL niet heel wat kostbare punten heeft verloren in die tussentijd. Eerst begon Garcia intern de spelers af te breken, daarna ook op televisie na de match tegen Dender. Van grote klasse getuigt dat ook niet." "Vorig jaar had hij nog een reden om te klagen, dit jaar veel minder. Leuven heeft de kern om zorgeloos in de buik van het klassement mee te draaien." "Ik hoop dat de volgende trainer niet meteen een buitenlander hoeft te zijn. Het kan nog wel even duren, want ook moederclub Leicester heeft zijn coach ontslagen."