Peter Vandenbempt zag een heel aanwezige Jesper Fredberg in Seraing: "Wat een gedoe"

"Met verbazing gekeken naar optreden van Fredberg"

Het zijn drukke tijden bij Anderlecht. Aan de ene kant worden er nog oplossingen gezocht voor overbodige spelers, aan de andere kant wordt er gespeurd naar versterking.

"Anderlecht heeft nog 3 à 4 nieuwkomers nodig", zegt Peter Vandenbempt in zijn wekelijkse analyse. "Het wordt een flinke opgave voor de nieuwe technisch directeur Fredberg in Anderlecht." Die Jesper Fredberg maakte in de ogen van Vandenbempt geen te beste beurt.

"Ik heb met verbazing gekeken naar zijn optreden op Seraing. Hij was alomtegenwoordig. Fredberg zou zelfs in directe verbinding staan met de bank en de video-analist. Achteraf ging hij ook nog eens de fans groeten. Wat een gedoe."

"Misschien moet hij zijn kostbare tijd nu besteden aan inkomende en uitgaande transfers. Maar goed, hij heeft de fans aangetoond dat hij onafhankelijk werkt. Anders werkte Peter Verbeke nog voor Anderlecht."

"Ik vond het een weinig menselijke manier waarop hij opzijgeschoven is. Verbeke betaalt een zware prijs voor één mislukte mercato."

"Een risicovolle beslissing ook. De Denen zijn niet vertrouwd met de club of de Belgische competitie. We zullen zien waar het finaal eindigt."

"Maar... Fredberg heeft misschien wel gescoord bij enkele leden van de Raad van Bestuur. Die zagen Peter Verbeke graag vertrekken."