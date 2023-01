Stroeykens schenkt Anderlecht levensbelangrijke zege in nerveuze veldslag tegen Seraing

Seraing - Anderlecht in een notendop:

Een pijnlijke realiteit voor iedereen met een paars-wit hart: op het veld van rode lantaarn Seraing moest Anderlecht zondag een degradatietopper uitvechten. Coach Riemer dropte nieuwkomer Dreyer in de basis, achteraan moest Sardella depanneren op linksback.

Sportieve baas Jesper Fredberg, die deze week nog Peter Verbeke naar de uitgang had begeleid in het Astridpark, had met een peptalk in de kleedkamer zijn team nog wat op scherp gezet. Een maat voor niets, want echt scherp zou Anderlecht niet acteren op Le Pairay.

Raman wrong na een dikke tien minuten (vanuit buitenspel) een dot van een kans de nek om, de voorbereiding van Dreyer - die een goede indruk gaf bij zijn debuut in de basis - was wel van goede makelij.

Anderlecht domineerde aan de bal, maar defensief was het gebrek aan vertrouwen - na de flaterpartijen van eerder deze week tegen Zulte Waregem - merkelijk. Op het halfuur legde Bernier, de beste man bij Seraing, Debast in de luren, maar Verbruggen hield zijn team recht.