Club wil ontsnappen uit "hachelijke situatie": "Het begint met voor elkaar te vechten"

"Club Brugge zijnde, kan je niet alleen een tweede helft spelen. We hebben een verplichting om ons truitje nat te maken. Alleen zo redden we onszelf uit deze hachelijke situatie."

De ideeën van Parker zijn duidelijk, we geloven er ook in.

Volgens Hans Vanaken zorgde de goal voor rust voor een sprankel van hoop en vertrouwen. Het grootste manco in de Brugse kleedkamer, of speelt er zich meer af achter de muren van Jan Breydel?

"We weten niet goed waar het precies misloopt", mijmert Skov Olsen. "Er was veel stress onder de vorige trainer, nu proberen we nog te wennen aan de ideeën van Parker. Die zijn duidelijk en we geloven er ook in. Nu is het aan ons om het plezier terug te vinden."

Maar met enkel geloof haal je geen drie punten, weet ook zijn coach. "Ik snap de fans hun frustratie. Zo wil ik niet dat de ploeg zich presenteert...", is Parker scherp.

"De supporters sleurden ons vandaag door een moeilijke periode. Ik denk dat ze wel snappen waar hun ploeg staat. Ze hunkeren naar drie punten. Maar geloof me, dat doen wij ook."