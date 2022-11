WK-podcast: "Ik verdenk de emir ervan dat ook hij het stadion vroegtijdig verlaten heeft"

"De helft tot twee derde van het stadion was leeg"

Peter Vandenbempt gaf voor Radio 1 commentaar bij de openingsmatch op het WK tussen gastland Qatar en Ecuador. In onze WK-podcast kreeg hij de vraag of hij makkelijk terug in het hotel was geraakt.

"Het was een 'bumpy ride', maar het vertrek uit het stadion verliep heel erg vlot. Dat had er natuurlijk mee te maken dat de helft van de 60.000 mensen al ruim op tijd waren vertrokken. Die hebben onze weg niet meer versperd."

In het stadion geloofde hij zijn eigen ogen niet. "Ik heb dat nog nooit gezien op een eindronde van een groot toernooi. Ik overdrijf niet - ik denk dat het op televisie moeilijk te zien was - maar de helft tot twee derde van het stadion was gewoon leeg."