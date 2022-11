Bondscoach Qatar over offday: "We zijn verraden door onze zenuwen"

Qatar had zich het voorbije halfjaar minutieus, maar ook wel in de luwte voorbereid op het WK in eigen land. Toch was er van automatismen niet veel te zien tegen Ecuador.

"We hebben ons beste niveau niet gehaald. We misten vertrouwen en zijn verraden door onze zenuwen", luidt de analyse van de Spaanse bondscoach Felix Sanchez.

Ecuador was op papier misschien de meest haalbare tegenstander voor Qatar, met nog matchen tegen Nederland en Senegal in het verschiet. Sanchez ziet wel een lichtpuntje. "Er is nog heel veel ruimte tot verbetering."

"Het niveau lag gewoon te hoog", windt verdediger Homam Ahmed er geen doekjes om. "We hadden gehoopt ons op een betere manier aan de wereld te tonen."