Rode Duivels LIVE: "Lukaku niet aan aftrap, focus op controle morgen tegen Marokko"

clock 10:16 10 uur 16. Persconferentie Marokko. We pikken nog enkele zaken mee uit de persconferentie van de Marokkaanse bondscoach. . Persconferentie Marokko We pikken nog enkele zaken mee uit de persconferentie van de Marokkaanse bondscoach.

clock 10:03 10 uur 03. Einde persconferentie. Na een vraag over "wereldkeeper Courtois" zit de tijd van de bondscoach erop. . Einde persconferentie Na een vraag over "wereldkeeper Courtois" zit de tijd van de bondscoach erop.

clock 09:59 09 uur 59. Zaroury en El Khannouss? "Ik heb een duidelijk mening over spelers hun keuze voor nationale selecties: ze moeten kiezen met hun hart", vertelt Martinez over Zaroury en El Khannouss die voor Marokko kozen. "Je moet begrijpen dat ze hun vaderland willen representeren, ook al zijn ze geboren in België. Het is een teken van respect dat we de spelers de keuze laten. In de toekomst moeten we er een duidelijk plan voor hebben: als je de jeugdreeksen bij België doorloopt, is het doel de Rode Duivels." "In het geval van Zaroury en El Khanouss was er nooit een probleem. Hun overstap werd met veel respect gemaakt." . Zaroury en El Khannouss? "Ik heb een duidelijk mening over spelers hun keuze voor nationale selecties: ze moeten kiezen met hun hart", vertelt Martinez over Zaroury en El Khannouss die voor Marokko kozen.

"Je moet begrijpen dat ze hun vaderland willen representeren, ook al zijn ze geboren in België. Het is een teken van respect dat we de spelers de keuze laten. In de toekomst moeten we er een duidelijk plan voor hebben: als je de jeugdreeksen bij België doorloopt, is het doel de Rode Duivels."

"In het geval van Zaroury en El Khanouss was er nooit een probleem. Hun overstap werd met veel respect gemaakt."

clock 09:58 09 uur 58. Marokko is een mix van flair en individuele kwaliteit. Ze zijn ook goed georganiseerd én hebben een sterk geloof. Ze geloven in hun kracht. Roberto Martinez. Marokko is een mix van flair en individuele kwaliteit. Ze zijn ook goed georganiseerd én hebben een sterk geloof. Ze geloven in hun kracht. Roberto Martinez

clock 09:56 09 uur 56. Verklaring voor verrassende resultaten. "Teams zijn bereid om risico's te nemen op dit WK", weet Martinez. "Daarom zien we toch wat verrassende resultaten." "Er zijn heel wat moderne trends, zoals snelle omschakelingen. Ook de korte voorbereidingsperiode heeft er iets mee te maken. Teams moeten zich klaarstomen tijdens het WK, dat is gevaarlijk om puntenverlies te lijden." . Verklaring voor verrassende resultaten "Teams zijn bereid om risico's te nemen op dit WK", weet Martinez. "Daarom zien we toch wat verrassende resultaten."

"Er zijn heel wat moderne trends, zoals snelle omschakelingen. Ook de korte voorbereidingsperiode heeft er iets mee te maken. Teams moeten zich klaarstomen tijdens het WK, dat is gevaarlijk om puntenverlies te lijden."

clock 09:55 09 uur 55. Mijn spelers zijn winnaars en namen hun verantwoordelijkheid tegen Canada. Er is totaal geen probleem in de groep. Roberto Martinez. Mijn spelers zijn winnaars en namen hun verantwoordelijkheid tegen Canada. Er is totaal geen probleem in de groep. Roberto Martinez

clock 09:53 09 uur 53. Wissels in basiself? "Romelu zal pas beschikbaar zijn voor Kroatië, maar loopt voor op schema. Hij traint met de groep. Ik verwacht hem morgen niet tegen Marokko, tenzij er vandaag iets bijzonders gebeurt. Aan de start komt hij sowieso niet." "Wat belangrijk is dat iedereen die start, een belangrijke rol speelt op het veld. Tegen Canada kwamen we tekort. Morgen moeten we de wedstrijd meer controleren. Vandaag maak ik mijn ploeg voor morgen op basis van mijn gevoel." . Wissels in basiself? "Romelu zal pas beschikbaar zijn voor Kroatië, maar loopt voor op schema. Hij traint met de groep. Ik verwacht hem morgen niet tegen Marokko, tenzij er vandaag iets bijzonders gebeurt. Aan de start komt hij sowieso niet."

"Wat belangrijk is dat iedereen die start, een belangrijke rol speelt op het veld. Tegen Canada kwamen we tekort. Morgen moeten we de wedstrijd meer controleren. Vandaag maak ik mijn ploeg voor morgen op basis van mijn gevoel."

clock 09:51 09 uur 51. Onze kern is heel ervaren, Marokko is jong en ambitieus. Ze gaan risico's nemen om een resultaat neer te zetten tegen ons. Geen enkele partij is makkelijk op dit WK, dus ook deze niet. Roberto Martinez. Onze kern is heel ervaren, Marokko is jong en ambitieus. Ze gaan risico's nemen om een resultaat neer te zetten tegen ons. Geen enkele partij is makkelijk op dit WK, dus ook deze niet. Roberto Martinez

clock 09:48 09 uur 48. Zo dadelijk bondscoach Martinez. Roberto Martinez schuift zo dadelijk aan op de persconferentie. Eden Hazard bedankt de aanwezige journalisten en verlaat de zaal. . Zo dadelijk bondscoach Martinez Roberto Martinez schuift zo dadelijk aan op de persconferentie. Eden Hazard bedankt de aanwezige journalisten en verlaat de zaal.

clock 09:47 09 uur 47. "Na Egypte kreeg ik veel kritiek. Ik las dat Eden Hazard afgeschreven werd na de match. Maar het blijft aan mij om de bal op te eisen, het spel in handen te nemen en me ook te amuseren op het veld." . "Na Egypte kreeg ik veel kritiek. Ik las dat Eden Hazard afgeschreven werd na de match. Maar het blijft aan mij om de bal op te eisen, het spel in handen te nemen en me ook te amuseren op het veld."

clock 09:45 09 uur 45. Ons team was beter in Rusland. Maar we hebben nog steeds de kwaliteit om het WK te winnen. We hebben de beste keeper in de wereld en klasse op het middenveld en in de aanval. Kwaliteit is er genoeg, de winnaarsmentaliteit moet nu volgen. Eden Hazard. Ons team was beter in Rusland. Maar we hebben nog steeds de kwaliteit om het WK te winnen. We hebben de beste keeper in de wereld en klasse op het middenveld en in de aanval. Kwaliteit is er genoeg, de winnaarsmentaliteit moet nu volgen. Eden Hazard

clock 09:43 09 uur 43. Marokko zou zijn snelheid wel eens kunnen gebruiken tegen de Belgen. Een probleem voor onze defensie? "Onze verdediging is niet de snelste, dat weten de spelers ook. Ze spelen met hun ervaring en inzicht. Maar we verdedigen als collectief." . Marokko zou zijn snelheid wel eens kunnen gebruiken tegen de Belgen. Een probleem voor onze defensie?

"Onze verdediging is niet de snelste, dat weten de spelers ook. Ze spelen met hun ervaring en inzicht. Maar we verdedigen als collectief."

clock 09:42 09 uur 42. WK mentale opkikker? "Mijn mentale moeilijkheden kwamen er toen ik lang geblesseerd was", kijkt Hazard terug op een vervelende periode. "Nu sta ik terug op het terrein en kan ik opnieuw genieten van het spelletje." . WK mentale opkikker? "Mijn mentale moeilijkheden kwamen er toen ik lang geblesseerd was", kijkt Hazard terug op een vervelende periode.

"Nu sta ik terug op het terrein en kan ik opnieuw genieten van het spelletje."

clock 09:41 09 uur 41. Er is altijd druk voor een WK-match. Marokko moet zijn eerste wedstrijd nog winnen, dus de druk ligt vooral bij hen. Eden Hazard. Er is altijd druk voor een WK-match. Marokko moet zijn eerste wedstrijd nog winnen, dus de druk ligt vooral bij hen. Eden Hazard

clock 09:39 09 uur 39. Als iemand een overtreding maakt, wil dat zeggen dat ik de bal in mijn voeten had. Het is deel van mijn spel. Ik kan er goed mee omgaan dat spelers overtredingen maken. Ik hoop dat ze wel iets sneller geel krijgen. Eden Hazard. Als iemand een overtreding maakt, wil dat zeggen dat ik de bal in mijn voeten had. Het is deel van mijn spel. Ik kan er goed mee omgaan dat spelers overtredingen maken. Ik hoop dat ze wel iets sneller geel krijgen. Eden Hazard

clock 09:36 09 uur 36. Gedeelde frustraties met De Bruyne? "Het is altijd moeilijk om een eerste wedstrijd te spelen op een WK. Dat was ook het geval tegen Panama in Rusland", komt Hazard terug op het lome spel tegen Canada. "Dan komen er al eens wat meer lange ballen bij kijken. Morgen moeten we ons spel meer gaan spelen. We mogen geen schrik hebben om voorwaarts te spelen, te dribbelen of een steekpas te geven." . Gedeelde frustraties met De Bruyne? "Het is altijd moeilijk om een eerste wedstrijd te spelen op een WK. Dat was ook het geval tegen Panama in Rusland", komt Hazard terug op het lome spel tegen Canada.

"Dan komen er al eens wat meer lange ballen bij kijken. Morgen moeten we ons spel meer gaan spelen. We mogen geen schrik hebben om voorwaarts te spelen, te dribbelen of een steekpas te geven."

clock 09:36 09 uur 36. Marokko heeft een ploeg vol met spelers die het verschil kunnen maken. Het wordt een moeilijke partij, dus we gaan proberen zo snel mogelijk te scoren. Eden Hazard. Marokko heeft een ploeg vol met spelers die het verschil kunnen maken. Het wordt een moeilijke partij, dus we gaan proberen zo snel mogelijk te scoren. Eden Hazard

clock 09:35 09 uur 35. Geen boodschap aan kritiek. "Het is jullie werk om kritisch te zijn over me", vertelt Hazard over kritiek die hij ontving. "Als je me kent, weet je dat ik me dat niet aantrek. Ik doe gewoon mijn job op het veld." . Geen boodschap aan kritiek "Het is jullie werk om kritisch te zijn over me", vertelt Hazard over kritiek die hij ontving. "Als je me kent, weet je dat ik me dat niet aantrek. Ik doe gewoon mijn job op het veld."

clock 09:34 09 uur 34. Het voelde goed om een uur te spelen tegen Canada. Ik ben goed gerecupereerd voor de match tegen Marokko. Eden Hazard. Het voelde goed om een uur te spelen tegen Canada. Ik ben goed gerecupereerd voor de match tegen Marokko. Eden Hazard