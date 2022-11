Axel Witsel: "Voor mij is Brazilië topfavoriet op dit WK"

clock 14:27 14 uur 27.

Bekijk de volledige persconferentie met Axel Witsel.

Einde van het persmoment. Dat was het voor vandaag. We onthouden dat Axel Witsel benadrukte dat de Rode Duivels tijdens dit WK alles moeten geven omdat het voor enkele hun laatste grote toernooi wordt en niemand achteraf spijt wil hebben. Brazilië is voor hem de topfavoriet. Jérémy Doku is fit en vooral blij dat hij finaal opgeroepen werd na een seizoen vol blessures. Hij wil met zijn uniek profiel iets bijbrengen in de minuten die hij krijgt. Daarmee zit een rustige persconferentie, zonder grote uitspraken, er op.



Jérémy Doku is fit en vooral blij dat hij finaal opgeroepen werd na een seizoen vol blessures. Hij wil met zijn uniek profiel iets bijbrengen in de minuten die hij krijgt.



Daarmee zit een rustige persconferentie, zonder grote uitspraken, er op.

De sfeer rond de Rode Duivels is duidelijk minder optimistisch dan voor het WK 2018 en het EK in 2021. De groep Rode Duivels is zich daar bewust van, maar ook niet meer dan dat. "We proberen er gewoon mee om te gaan. Het is ergens jammer dat er negativiteit heerst, maar iedereen heeft recht op zijn mening."



Opletten voor de snelheid van de Canadezen. Er zit ook een Canadese journalist in de zaal. Die wil graag weten wat Witsel denkt van de eerste tegenstander van de Belgen op dit WK? "Hun sterkte is hun snelheid. David, Buchanan, Davies. We zullen dus moeten opletten voor de ruimte in de rug van de defensie. Het zal ook een fysiek zware wedstrijd worden, want daar zijn ze ook sterk. Maar het wordt volgens mij een geweldige wedstrijd."

Onana doet ook Witsel aan Fellaini denken. Een vraag over Amadou Onana doet Witsel een lachje ontlokken. "Hij heeft een beetje een uitzonderlijk profiel. Fysiek is hij indrukwekkend. Hij doet wat denken aan Fellaini en dat is wat onze groep nog nodig had."

Voor mij is Brazilië topfavoriet om wereldkampioen te worden. Axel Witsel

Zijn we minder sterk dan in 2018? Een duidelijke vraag uit de zaal: zijn we minder sterk dan in 2018? "We hebben in elk geval meer ervaring. In 2018 hebben we een uitzonderlijk parcours afgelegd. We waren als team en individueel op ons toppunt. Maar ondertussen kennen we elkaar zo goed, dat dat een voordeel oplevert dat je niet mag onderschatten."

Voor verschillende spelers in dit team zal dit het laatste WK zijn, daarom dat we er alles aan willen doen. Axel Witsel

Axel Witsel is de volgende aan de beurt. Jérémy Doku maakt plaats voor Axel Witsel aan de tafel in de perszaal. Met 127 caps is hij een van de meest ervaren Rode Duivels in deze selectie. "Ik denk dat ik nu een andere rol heb binnen het team, iets defensiever, dan toen ik 25 jaar was en het WK speelde in Brazilië."

Bekijk de volledige persconferentie met Jérémy Doku

Concurrentie met Hazard. Doku concurreert niet met de minste om speelminuten. Op de linkerflank is Eden Hazard vaak de eerste keuze van de bondscoach, maar Doku schuwt grote woorden. "Eden is inderdaad niet de minste. Het zal niet makkelijk worden om met hem te concurreren, maar het is aan mij om me te tonen in de minuten die ik krijg en ook op training."

Ik weet dat ik het vuur nog in de benen heb. Jérémy Doku

Bij de Rode Duivels heeft Doku met zijn snelheid en explosiviteit een uniek profiel. Dat toonde hij al in 8 minuten tegen Egypte. "Ik weet dat ik een wedstrijd kan opbreken."

Doku speelde dit seizoen maar 210 minuten voor zijn club Rennes. Tot het laatste moment was het onzeker of bondscoach Roberto Martinez hem zou meenemen naar Qatar. Ook Doku geeft toe dat hij niet zeker was. "Er was wel stress de laatste weken. Ik wist natuurlijk dat ik fit moest zijn om geselecteerd te worden. Ik ben heel blij dat de coach mij toch heeft meegenomen."