Vandenbempt ziet dat recordreeks lang verleden tijd is: "Het is plots van moeten voor Antwerp"

De recordreeks van Antwerp verdwijnt stilaan uit het geheugen. Met 4 nederlagen in de afgelopen 6 wedstrijden wil Peter Vandenbempt niet langer van "een accident" spreken: "Als Janssen het niet doet, is scoren een groot probleem bij Antwerp." Ook de defensieve zorgen bij Club Brugge komen aan bod.

"Het is ineens van moeten voor Antwerp"

Ritchie De Laet legde na afloop de vinger op de wonde: tijdens de historische recordreeks van 9 overwinningen was Antwerp efficiënt en scoorde het op de juiste momenten. Daarna kon Antwerp de wedstrijd doodmaken - ook al speelden ze niet geweldig, maar dat lukt niet meer. Nu is het andersom. Tegen Charleroi in hoge nood - dat met z'n allen in de eigen rechthoek ging staan - was scoren een groot probleem. Dat is bij Antwerp de vraag: als Vincent Janssen het niet doet, wie dan wel?

Mark van Bommel zal het Wolfsburg-verhaal weer voorgeschoteld krijgen. Peter Vandenbempt

4 nederlagen in 6 wedstrijden is geen accident meer. Voor je het weet verliezen de spelers het vertrouwen en kom je in een negatief verhaal terecht. Mark van Bommel zal het Wolfsburg-verhaal weer voorgeschoteld krijgen. Daar begon hij geweldig, maar verloor hij 4 keer in 5 wedstrijden en moest hij vertrekken. Die vergelijking slaat natuurlijk nergens op, maar het is vervelend dat die weer bovenkomt. Dat kan je enkel counteren met bijvoorbeeld een 4 op 6 in de komende wedstrijden tegen Anderlecht en Club Brugge. Want Genk staat alweer 7 punten los, Union en Club Brugge komen aansluiten en Standard dendert in een rotvaart. Om nog maar eens De Laet te citeren: nu is het ineens van moeten voor Antwerp.

"Club heeft grote defensieve zorgen"

Het is ongelooflijk hoeveel thema's er zijn rond Club Brugge. Te beginnen met dat reuzegrote penaltyprobleem. 4 keer gemist op 4 dagen tijd, dat is redelijk straf. Ze hadden bij Club Brugge de immer betrouwbare Hans Vanaken die bijna nooit miste, maar nu deelt in de malaise. Er zijn grote defensieve zorgen door een paar afwezigen. Club was een burcht in de Champions League met 4 matchen zonder tegengoal, op een week tijd krijgen ze plots 8 doelpunten tegen. Vooral het optreden van Boyata is zorgwekkend. Hij werd gehaald als international, als een grote versterking. Het was een transfer waar heel wat vragen over werden gesteld, want hij bleef nooit voor een lange periode foutloos. Morgen in Leverkusen staat hij opnieuw onder een vergrootglas.

Plots ontstaat de vreemde situatie waarin je toch wat te verliezen hebt in Leverkusen. Peter Vandenbempt

En dan is er nog het geval Jaremtsjoek. Een speler van 16 miljoen die nog altijd niet op dezelfde golflengte zit als zijn trainer. Ook de kansen die hij kreeg, heeft hij niet gegrepen. Op dit moment is hij geen geslaagde transfer. En zo ontstaat de vreemde situatie waarin je - na een historische kwalificatie - toch nog wat te verliezen hebt morgen in Leverkusen. Je wilt niet met een nederlaag tegen een staartploeg in de Bundesliga naar de duels tegen Gent en Antwerp trekken. De spelers moeten na een zware periode dus nog vol aan de bak.