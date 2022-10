Vandenbempt hemelt "formidabel" Union op en zet Antwerp door "slechte reeks" met voeten op de grond

"Pluim en tegelijk ook orengetrek voor fans van Union"

Voetballend ging alle lof naar Union en terecht. 0-2 achter na een kwartier, 75 minuten met een man minder tegen die stuntploeg van de Champions League en toch nog langszij komen. Dat is ronduit formidabel.

Dat werd geïllustreerd door de teleurgestelde reacties van Club Brugge, die leken op reacties van een ploeg die verloren had, terwijl in se een gelijkspel op Union best wel oké zou moeten zijn.

Club deed niets met zijn grote voordeel na een kwartier, er was geen drang naar voren meer. Ik had de indruk dat ze dachten: "We voetballen hier op klasse simpel de wedstrijd uit", maar dat kunnen toch niet alle spelers van Club Brugge.

Coach Carl Hoefkens had het na de wedstrijd over een jonge ploeg en zelfs nervositeit, omdat ze het gevoel hadden dat ze alles konden verliezen in die wedstrijd, maar dat vind ik toch maar een halve uitleg.